En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Un hecho dudoso está investigando la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La presunta estafa de un sujeto, oriundo de Rivadavia, que usando los datos de la tarjeta de un amigo suyo se compró una bicicleta valuada en un poco más de $830.000.

Lo raro de esta maniobra fraudulenta, es que el dueño no sabe cómo esta persona llegó a tener los datos de su tarjeta. Recién se percató cuando a su cuenta entró que había hecho una compra con esa tarjeta “VISA” del Banco Galicia, en una conocida bicicletería del centro y que se había hecho en 3 cuotas sin interés de $277.000.

A los días, la presunta víctima va a la bicicletería ubicada en Avenida Libertador y Jujuy y pregunta por la operación. Ahí le dicen que se había comprado una bicicleta y el que la había sacado era J.L.A. (le mostraron el papel de entrega). Era su amigo del barrio de donde es oriundo en Rivadavia.

La denuncia la realizó en la UFI y el fiscal Duilio Ejarque y el ayudante fiscal Pablo Ferrer investigaron de lleno para dar con él presunto embaucador. En la denuncia, la víctima manifestó que hace un tiempo atrás, él, J.L.A y otros amigos estaban en una juntada. Ahí J.L.A. contó que quería hacer una compra pero no podía porque no tenía todo el efectivo. El amigo le dijo que la podía hacer con su tarjeta “MASTERCARD” del Banco Galicia. Al final esa compra no se pudo realizar por un problema en la tarjeta.

Los días pasaron y ahí salió la compra, pero hecha con la tarjeta VISA. El denunciante no sabe cómo habrá obtenido la información su amigo y por eso lo denunció.

El acusado, que no se da su nombre porque tendría problemas psiquiátricos, quedó imputado por estafa y en libertad. De igual manera tiene prohibido acercarse al denunciante y donde se hizo la compra.