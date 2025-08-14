jueves 14 de agosto 2025

Gastronomía

Rivadavia vivirá el Concurso del Churro 2025 con premios y una tarde a puro sabor

La Plaza Cívica del Parque de Rivadavia será sede del Concurso del Churro 2025, un evento con premios, música y artesanos que reunirá a vecinos y visitantes el próximo 24 de agosto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 16 horas, la Plaza Cívica del Parque de Rivadavia será el escenario de una nueva edición del Concurso del Churro Rivadavia 2025, una propuesta que combina tradición, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

Organizado por la Dirección de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Rivadavia, el evento invita a los participantes a inscribirse y competir por increíbles premios en un certamen donde el churro será el protagonista indiscutido.

La jornada no solo estará dedicada a los concursantes, sino que también contará con un paseo de artesanos y espectáculos musicales, ofreciendo un espacio de disfrute para vecinos y visitantes. La iniciativa busca promover la producción local, la creatividad culinaria y la participación comunitaria.

image

Quienes deseen ser parte del concurso pueden comunicarse vía WhatsApp a los números 264 6 244219 o 264 5 859022 para recibir más información e inscribirse.

image

La propuesta promete ser una tarde diferente, donde el aroma de los churros recién hechos se mezclará con la música y el trabajo artesanal, convirtiendo al Parque de Rivadavia en un punto de encuentro para el sabor y la cultura.

