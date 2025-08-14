Rivadavia vivirá el Concurso del Churro 2025 con premios y una tarde a puro sabor

El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 16 horas, la Plaza Cívica del Parque de Rivadavia será el escenario de una nueva edición del Concurso del Churro Rivadavia 2025 , una propuesta que combina tradición, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

Organizado por la Dirección de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Rivadavia, el evento invita a los participantes a inscribirse y competir por increíbles premios en un certamen donde el churro será el protagonista indiscutido.

La jornada no solo estará dedicada a los concursantes, sino que también contará con un paseo de artesanos y espectáculos musicales, ofreciendo un espacio de disfrute para vecinos y visitantes. La iniciativa busca promover la producción local, la creatividad culinaria y la participación comunitaria.

image

Quienes deseen ser parte del concurso pueden comunicarse vía WhatsApp a los números 264 6 244219 o 264 5 859022 para recibir más información e inscribirse.

image

La propuesta promete ser una tarde diferente, donde el aroma de los churros recién hechos se mezclará con la música y el trabajo artesanal, convirtiendo al Parque de Rivadavia en un punto de encuentro para el sabor y la cultura.