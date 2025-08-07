Rivadavia y Rotary International sellaron un convenio para fortalecer el trabajo comunitario

La Municipalidad de Rivadavia y el Distrito 4851 de Rotary International firmaron un convenio de colaboración para potenciar iniciativas de impacto social en el departamento. El acto estuvo encabezado por el intendente Sergio Miodowsky y el gobernador rotario Leonardo Mangoldt.

El acuerdo establece las bases para trabajar en conjunto en las siete áreas de interés de Rotary International, con el objetivo de promover proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Durante la firma, Miodowsky reafirmó su compromiso con la articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, y destacó el rol que cumple el Rotary Club Rivadavia en el territorio. “Estas alianzas estratégicas son clave para construir una comunidad más solidaria y participativa”, expresó.

En ese marco, el mandatario municipal fue distinguido como Socio Honorario del Rotary Club Rivadavia, en reconocimiento a su impulso a políticas de bien común y su apoyo a las instituciones.

Desde Rotary, en tanto, se puso a disposición la red de clubes y recursos del distrito para fortalecer esta nueva etapa de trabajo conjunto.

Del acto también participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Correa, y los secretarios municipales de Hacienda, Osvaldo Martín; de Obras, Mario García; de Servicios, Daniel Gatica; y de Gobierno, Fanny Juárez.