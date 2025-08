Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1953122465367904536&partner=&hide_thread=false Así fue la despedida del "profe ciclista" en una escuela de Rivadavia, tras su jubilación



Cardozo anunció su retiro con un mensaje que conmovió a toda la comunidad educativa. “Hola, amigos colegas. Bueno, acá este video es para informarle que he cumplido con los años de servicio, la edad y el sistema me dice que ha llegado mi jubilación. Dieciséis años compartiendo con ustedes y con muchos alumnos. Esto ha sido todo por ahora, nos veremos cuando me convoquen, y será hasta siempre”, expresó en un video que no tardó en difundirse entre estudiantes, exalumnos y compañeros.

Su carrera comenzó en 2009, cuando el bachillerato José Manuel Estrada —hoy Escuela Secundaria Lic. Edgardo Mendoza— todavía funcionaba en la calle Calíbar y Colón, en Chimbas. Allí empezó con una suplencia en la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para quinto año y acompañó el proceso de mudanza al nuevo edificio, además del cambio de nombre de la institución.

Pero más allá de las materias y los contenidos, Manuel dejó huella por su manera de vivir la docencia. Su bicicleta, su sello inconfundible, fue compañera inseparable en sus recorridos por las escuelas. “Manuel, un docente incansable y entusiasta que con alegría, compromiso y vocación llegaba a cada escuela para cumplir con sus horas de tecnología. Él no sólo supo ganarse el cariño y respeto de sus alumnos, sino también de sus compañeros y directivos. Siempre dispuesto a sumar creatividad y disposición para los actos escolares. Su sello… la bicicleta, su medio de transporte para llegar temprano y sin excusas, en días de mucho viento o bajo la lluvia”, escribió la periodista Adriana Vera, una de las tantas voces que se sumaron a los homenajes.

La periodista Alejandra Ruiz también le dedicó palabras de despedida: “El Profe que se jubila después de 16 años frente al alumnado… Llegó en su bici… se despide en su bici… Felicidades, profe!!! Gracias por la entrega!!”.

El mensaje recibió decenas de comentarios de exalumnos, quienes recordaron anécdotas y agradecieron su acompañamiento. “Nos enseñó más que tecnología, nos enseñó valores”, escribió una de sus exestudiantes.

En los pasillos de las escuelas, el vacío que deja Manuel es profundo. Pero también lo es la huella que deja: la de un maestro que no conoció excusas para llegar a su clase, aun cuando el viento zonda soplaba fuerte o la lluvia lo empapaba en el camino. Hoy, sus colegas y estudiantes celebran su merecido descanso, aunque lo extrañarán en cada aula.