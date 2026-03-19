Un ciclista de 76 años terminó en el hospital tras ser embestido por un auto conducido por un menor

Un adulto mayor de 76 años tuvo que ser hospitalizado en el centro de salud César Aguilar tras protagonizar un siniestro vial con un coche conducido por un adolescente de 17 años. El hecho ocurrió en el departamento de Caucete, precisamente sobre la calle Difunta Correa, cuando el hombre circulaba en su bicicleta y fue impactado por un Toyota Corolla bajo circunstancias que las autoridades aún intentan esclarecer.

Producto de la colisión, el hombre terminó tendido en la calzada con lesiones de diversa gravedad. Tras recibir las primeras asistencias en el sitio del accidente, el servicio de emergencia dispuso su ingreso al hospital departamental, sitio en el que todavía se encuentra bajo vigilancia médica para evaluar su evolución.

Por su parte, el caso quedó en manos de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y la Adolescencia. Este organismo se encargará de llevar adelante las actuaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la situación legal del joven que se encontraba al mando del vehículo motorizado.

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