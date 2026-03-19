jueves 19 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caucete

Un ciclista de 76 años terminó en el hospital tras ser embestido por un auto conducido por un menor

El siniestro ocurrió en plena calle Difunta Correa. Debido a la gravedad de las heridas, el abuelo quedó internado, mientras que el conductor de 17 años quedó a disposición de la Justicia de Menores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
auto

Un adulto mayor de 76 años tuvo que ser hospitalizado en el centro de salud César Aguilar tras protagonizar un siniestro vial con un coche conducido por un adolescente de 17 años. El hecho ocurrió en el departamento de Caucete, precisamente sobre la calle Difunta Correa, cuando el hombre circulaba en su bicicleta y fue impactado por un Toyota Corolla bajo circunstancias que las autoridades aún intentan esclarecer.

Lee además
quien era el ciclista de 77 anos que murio tras ser atropellado en rivadavia
Dolor

Quién era el ciclista de 77 años que murió tras ser atropellado en Rivadavia
un ciclista fue atropellado de atras por un auto en rivadavia, agonizo por unas horas y perdio la vida
Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

Producto de la colisión, el hombre terminó tendido en la calzada con lesiones de diversa gravedad. Tras recibir las primeras asistencias en el sitio del accidente, el servicio de emergencia dispuso su ingreso al hospital departamental, sitio en el que todavía se encuentra bajo vigilancia médica para evaluar su evolución.

Por su parte, el caso quedó en manos de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y la Adolescencia. Este organismo se encargará de llevar adelante las actuaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la situación legal del joven que se encontraba al mando del vehículo motorizado.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia vial de Evelyn Esquivel: incriminarán a los dos amigos que iban con ella

El caso que arrincona a la presunta estafadora: promesas de cargos en la Justicia Federal hasta por $7.000.000

Detuvieron a un ciudadano brasileño por la causa de los robos de transformadores y de energía eléctrica en 25 de Mayo

Intentaron robar un termotanque en viviendas del IPV en Pocito: fueron detenidos y acordaron probation

Empresario inmobiliario y nadador: quién es el riojano que fue condenado por el choque fatal en Ruta 141

Por primera vez y de un modo inusual, el Ministerio Público alerta a los sanjuaninos por estafas

Murió un bebé tras un parto en una zona aislada en Valle Fértil: solicitaron un helicóptero para llegar al lugar

Volcó una camioneta en Capital, tras un choque con un auto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedo en coma y sospechan de una venganza video
Atentado criminal en Chimbas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza

Por Walter Vilca

Las Más Leídas

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos
BOMBA

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza video
Atentado criminal en Chimbas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza

La distribuidora de Santa Lucía en la que se produjo el robo millonario durante la madrugada de este jueves.
Esta madrugada

Entraron a una distribuidora de Santa Lucía y se llevaron más de $270.000.000

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

Tras su mal uso, harán una prueba piloto para cuidar la Pampa del Leoncito.
En Calingasta

La Pampa del Leoncito, bajo la lupa: harán una prueba piloto para su control este finde largo

Te Puede Interesar

Evelyn Esquivel
Cuarto Intermedio

Tragedia vial de Evelyn Esquivel: incriminarán a los dos amigos que iban con ella

Por Pablo Mendoza
Suspensión de personal, caída de ventas y esperanza en la minería: la realidad de la industria del calzado en San Juan
Producción

Suspensión de personal, caída de ventas y esperanza en la minería: la realidad de la industria del calzado en San Juan

Detuvieron a un ciudadano brasileño por la causa de los robos de transformadores y de energía eléctrica en 25 de Mayo
Delitos contra la propiedad

Detuvieron a un ciudadano brasileño por la causa de los robos de transformadores y de energía eléctrica en 25 de Mayo

Tras más de 12 horas de viento Zonda, comenzó a soplar el Sur.
Para el oeste sanjuanino

Alerta amarilla por viento Zonda para este viernes

Copa Sudamericana: así quedaron los grupos
Sorteo

Copa Sudamericana: así quedaron los grupos