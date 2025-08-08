viernes 8 de agosto 2025

Acuerdo

Rivadavia avanzó en el programa de salud ginecológica para trabajadoras municipales

Este acuerdo garantiza controles médicos integrales para todas las mujeres que trabajan en el municipio, priorizando la prevención y detección temprana del cáncer de mama y cuello de útero. Cada sábado, entre 20 y 30 mujeres acceden a estudios ginecológicos completos. A lo largo del programa, que se extenderá hasta diciembre de 2027, se alcanzará un total de 900 trabajadoras diagnosticadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el marco de la firma de un importante convenio, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky y el director del Sanatorio Argentino, Carlos Buteler, se reunieron para evaluar el impacto y la continuidad del programa de salud preventiva destinado a todas las mujeres que se desempeñan en la Municipalidad.

Acompañaron además, la directora de Acción Social, Natacha Torres; y la responsable del área de Salud del municipio, Laura Barbieri.

“Esto no es solo un programa de chequeos. Es una política de cuidado, de cercanía, de compromiso real con la salud y la vida de nuestras trabajadoras”, expresó el intendente Miodowsky.

Gracias a este convenio, ya se han podido detectar a tiempo diversas patologías que, de no haber mediado esta política pública, hubiesen avanzado sin diagnóstico ni tratamiento oportuno.

Durante la reunión se destacó la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de acciones, que no serían posibles sin la colaboración entre el Estado municipal y el sector privado.

