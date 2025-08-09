sábado 9 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Partido clave

Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera

El Xeneize igualó 1 a 1 en su casa frente a la Academia, en el encuentro por la fecha 4 del certamen, correspondiente a la Zona A. Milton Giménez fue quien emparejó el marcador, tras el gol de Santiago Solari para el visitante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
boca

Boca y Racing empataron 1 a 1 en un partidazo por la cuarta fecha del Torneo Clausura, cuyo resultado final deja un sabor amargo en ambos. El Xeneize no logró cortar su sequía histórica, al sumar 12 juegos sin conocer la victoria, ni tampoco mejoró su situación actual. Por su parte, la Academia dejó escapar en La Bombonera un triunfo que tenía en la bolsa.

Lee además
golpazo para san martin: lo perdio en lo ultimo ante sarmiento y los jugadores se fueron silbados
Torneo Clausura

Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados
victoria en mendoza: universitario mostro caracter para vencer a teqüe
Rugby

Victoria en Mendoza: Universitario mostró carácter para vencer a Teqüe

El primero en abrir la cuenta fue Santiago Solari para la visita a falta de un cuarto de hora para el final del encuentro. No obstante, y cuando el conjunto de Gustavo Costas creía que se marchaba con los tres puntos, Milton Giménez marcó la agónica igualdad a los 42 minutos de la segunda etapa, para el desahogo de los hinchas de Boca.

Pese a la suma de puntos para uno y otro, la igualdad que deja fuera de los puestos de playoffs de la Zona A a ambos equipos.

La Bombonera volvió a ser testigo de un empate que profundiza la crisis futbolística de Boca. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo igualó con Racing en un clásico que dejó más preocupación que alivio para el mundo Xeneize.

Con un planteo ofensivo, Russo apostó a un partido de ida y vuelta, consciente de que los equipos de Gustavo Costas suelen proponer compromisos abiertos y dinámicos. Sin embargo, pese a las múltiples llegadas claras en la primera parte, ninguno pudo romper el cero y el descanso los encontró igualados 0-0.

En el complemento llegaron las emociones. Gabriel Rojas probó desde afuera y un desvío de Pablo Solari descolocó a Chiquito Romero para abrir el marcador. La respuesta de Boca fue inmediata: un centro quirúrgico de Leandro Paredes encontró a Giménez solo en el área, quien con un cabezazo impecable puso el 1-1.

La igualdad se sostuvo hasta el final, aunque Miguel Merentiel tuvo dos ocasiones claras que Facundo Cambeses frustró con intervenciones decisivas. Así, Boca rescató un punto cuando parecía que Racing se llevaba tres de oro, pero el resultado no alcanza para disimular la crisis.

Con este empate, Boca llegó a 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria, la racha más larga de su historia. En el presente torneo doméstico, apenas cosechó tres puntos en cuatro fechas —tres empates y una derrota— y se ubica en la 13ª posición.

Racing, por su parte, quedó 12º con cuatro unidades producto de una victoria, dos derrotas y el empate en este clásico.

La estadística es lapidaria y el clima en Brandsen 805 cada vez más espeso: Boca necesita un triunfo urgente para cortar una seguidilla que amenaza con convertirse en una de las peores crisis deportivas del club en las últimas décadas.

Temas
Seguí leyendo

River visita al Rojo y empata sin goles

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores

"Vamos a tratar de revertirlo", el mensaje de Maestro Puch para los hinchas tras la derrota de San Martín

El emotivo video de un niño chileno que aprende hockey sobre patines de la mano de un sanjuanino

Tobías Martínez, ante su gente y por el batacazo: largará desde la 9° posición en el Desafío de Las Estrellas

Ante al mirada de Tyson, un argentino es campeón del mundo con KO en el segundo round

Pipi Romagnoli, a todo o nada para ganarle a Sarmiento: la lista de convocados

Este es el calendario del Mundial de Clubes: los campeones en San Juan, los premios que otorga la competencia y grupos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
golpazo para san martin: lo perdio en lo ultimo ante sarmiento y los jugadores se fueron silbados
Torneo Clausura

Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Presunto ataque sexual

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres
Decisión judicial

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello
Terrorífico

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati
Coghlan

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan video
Exclusivo

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan

Te Puede Interesar

Natalia Pelleritti encarna a Yamila en La París de Artur.
Talento nuestro

'La París de Artur', una de las llaves para explicar la sonrisa de la sanjuanina Natalia Pelleritti

Por Jorge Balmaceda Bucci
Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder
Comisaría 9na

Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores
Los puntajes

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores

Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera
Partido clave

Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera

River visita al Rojo y empata sin goles
Torneo Clausura

River visita al Rojo y empata sin goles