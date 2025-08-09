Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera

Boca y Racing empataron 1 a 1 en un partidazo por la cuarta fecha del Torneo Clausura , cuyo resultado final deja un sabor amargo en ambos. El Xeneize no logró cortar su sequía histórica, al sumar 12 juegos sin conocer la victoria, ni tampoco mejoró su situación actual. Por su parte, la Academia dejó escapar en La Bombonera un triunfo que tenía en la bolsa.

El primero en abrir la cuenta fue Santiago Solari para la visita a falta de un cuarto de hora para el final del encuentro. No obstante, y cuando el conjunto de Gustavo Costas creía que se marchaba con los tres puntos, Milton Giménez marcó la agónica igualdad a los 42 minutos de la segunda etapa, para el desahogo de los hinchas de Boca.

Pese a la suma de puntos para uno y otro, la igualdad que deja fuera de los puestos de playoffs de la Zona A a ambos equipos.

La Bombonera volvió a ser testigo de un empate que profundiza la crisis futbolística de Boca. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo igualó con Racing en un clásico que dejó más preocupación que alivio para el mundo Xeneize.

Con un planteo ofensivo, Russo apostó a un partido de ida y vuelta, consciente de que los equipos de Gustavo Costas suelen proponer compromisos abiertos y dinámicos. Sin embargo, pese a las múltiples llegadas claras en la primera parte, ninguno pudo romper el cero y el descanso los encontró igualados 0-0.

En el complemento llegaron las emociones. Gabriel Rojas probó desde afuera y un desvío de Pablo Solari descolocó a Chiquito Romero para abrir el marcador. La respuesta de Boca fue inmediata: un centro quirúrgico de Leandro Paredes encontró a Giménez solo en el área, quien con un cabezazo impecable puso el 1-1.

La igualdad se sostuvo hasta el final, aunque Miguel Merentiel tuvo dos ocasiones claras que Facundo Cambeses frustró con intervenciones decisivas. Así, Boca rescató un punto cuando parecía que Racing se llevaba tres de oro, pero el resultado no alcanza para disimular la crisis.

Con este empate, Boca llegó a 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria, la racha más larga de su historia. En el presente torneo doméstico, apenas cosechó tres puntos en cuatro fechas —tres empates y una derrota— y se ubica en la 13ª posición.

Racing, por su parte, quedó 12º con cuatro unidades producto de una victoria, dos derrotas y el empate en este clásico.

La estadística es lapidaria y el clima en Brandsen 805 cada vez más espeso: Boca necesita un triunfo urgente para cortar una seguidilla que amenaza con convertirse en una de las peores crisis deportivas del club en las últimas décadas.