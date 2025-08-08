viernes 8 de agosto 2025

Caído en desgracia

Asaltaron a un repartidor en Concepción y, con su celular, sacaron un préstamo de $3 millones

El hecho sucedió el jueves a la noche. El repartidor fue atacado por una patota que le sustrajo el celular y le dejaron una deuda millonaria. La denuncia fue hecha en la Comisaría 2da de Concepción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un repartidor de Pedidos Ya cayó en desgracia el jueves por la noche. Fue a Concepción a dejar comida y una patota lo emboscó. No solo lo asaltaron y le robaron el celular, sino que los delincuentes después entraron a su cuenta bancaria y sacaron un préstamo a su nombre por 3 millones de pesos.

Todo esto pasó este último jueves, pasadas las 21, en inmediaciones de las calles Mendoza y Corrientes. Fuentes policiales señalaron que el damnificado fue un repartidor de 45 años, de apellido Flores, quien esa noche había ido a la zona en su moto.

De acuerdo con las informaciones, el trabajador llegó al lugar y le aparecieron cuatro desconocidos. Los sujetos lo rodearon para asaltarlo y se produjo un forcejeo hasta que le quitaron el celular.

El motociclista alcanzó a escapar ileso. Luego se fue a la Comisaría 2ª y radicó la denuncia. Lo sorprendente fue que, más tarde, entró al home banking del Banco Francés y descubrió que los delincuentes habían accedido a sus cuentas: solicitaron un préstamo de 3 millones de pesos y transfirieron el dinero a la cuenta de otra persona.

La causa fue iniciada en la Comisaría 2ª de Concepción, pero luego se dio intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

