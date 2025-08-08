Asaltaron a un repartidor en Concepción y, con su celular, sacaron un préstamo de $3 millones

Un repartidor de Pedidos Ya cayó en desgracia el jueves por la noche. Fue a Concepción a dejar comida y una patota lo emboscó. No solo lo asaltaron y le robaron el celular, sino que los delincuentes después entraron a su cuenta bancaria y sacaron un préstamo a su nombre por 3 millones de pesos.

Todo esto pasó este último jueves, pasadas las 21, en inmediaciones de las calles Mendoza y Corrientes. Fuentes policiales señalaron que el damnificado fue un repartidor de 45 años, de apellido Flores, quien esa noche había ido a la zona en su moto.

De acuerdo con las informaciones, el trabajador llegó al lugar y le aparecieron cuatro desconocidos. Los sujetos lo rodearon para asaltarlo y se produjo un forcejeo hasta que le quitaron el celular.

El motociclista alcanzó a escapar ileso. Luego se fue a la Comisaría 2ª y radicó la denuncia. Lo sorprendente fue que, más tarde, entró al home banking del Banco Francés y descubrió que los delincuentes habían accedido a sus cuentas: solicitaron un préstamo de 3 millones de pesos y transfirieron el dinero a la cuenta de otra persona.

La causa fue iniciada en la Comisaría 2ª de Concepción, pero luego se dio intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.