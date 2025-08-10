domingo 10 de agosto 2025

Este domingo

Un hombre conducía ebrio y chocó a varios autos estacionados en pleno centro de San Juan

El conductor perdió el control de su vehículo e impactó a tres vehículos, que se encontraban estacionados sobre Avenida Ignacio de la Roza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza Canal 13.&nbsp;

Gentileza Canal 13. 

Un grave siniestro vial tuvo lugar en la madrugada de este domingo en el corazón de la Capital. Cerca de las 4:30, un Chevrolet Corsa que circulaba por Avenida Ignacio de la Roza, a pocos metros de la intersección con Alem, embistió varios vehículos estacionados, causando daños considerables.

El conductor fue identificado como F.S., de 37 años. Según fuentes policiales, manejaba en evidente estado de ebriedad, sin licencia de conducir ni seguro vigente. Por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo, cruzó de carril y colisionó contra un Toyota Corolla, un Renault Kwid y una Ford EcoSport que estaban estacionados sobre la vereda norte. El impacto fue tan fuerte que la EcoSport se desplazó y chocó contra un cuarto automóvil, un Ford Ka.

El ruido del choque despertó a los vecinos, quienes salieron alarmados y encontraron la escena: varios autos con daños importantes, y dos de ellos incluso sobre la vereda.

El conductor iba acompañado por su pareja, quien, según testigos, sufrió una lesión en la boca pero se retiró antes de que la Policía pudiera entrevistarlos. F.S., en tanto, no presentaba heridas visibles y habría regresado de un boliche céntrico antes del accidente.

