Han pasado varios meses del brutal hecho delictivo que sufrió el empresario sanjuanino Emanuel Rodríguez , de 43 años, en el barrio privado San Juan de Los Olivos, ubicado en Rawson, luego de ser atacado y baleado por un grupo de delincuentes. En el avance de la causa, se esperaba su declaración durante la mañana de este martes, pero debido a lo complicado de su condición, no se pudo avanzar en la prueba clave.

El sujeto se encuentra por estas horas internado en una clínica privada Santa Catalina, en Pilar, Buenos Aires, donde realiza la recuperación tras el ataque que lo dejó al borde de la muerte. Todo estaba previsto para que su declaración fuera emitida por Zoom, pero a última hora se confirmó que no se encontraba en condiciones de poder declarar.

El anticipo de prueba fue solicitado por la Fiscalía de UFI Delitos Contra la Propiedad, debido a una leve mejoría registrada por la víctima. Incluso la fiscal coordinadora Claudia Salica viajó hasta Buenos Aires para la toma de la declaración.

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿Cuándo podrá hacerlo? Emanuel Rodríguez se encuentra internado en Buenos Aires tras el brutal ataque que sufrió en manos de delincuentes en mayo. Se esperaba su declaración para hoy, pero debido a su condición tuvo que suspenderse, de acuerdo a lo que explicó la fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, quien se encuentra en Buenos Aires.

La fiscal explicó en la audiencia que se realizó este martes que Rodríguez se encuentra en mal estado de salud y que no podía prestar declaración. Adelantó además que existe la posibilidad de que lo pueda hacer este jueves, pero dependerá de su estado, el cual sigue siendo grave.

El caso

El violento episodio que dejó a Rodríguez al borde de la muerte fue en mayo de este año, cuando un grupo de delincuentes ingresaron al barrio privado de Rawson con intenciones de robar la vivienda del empresario. Al ser sorprendidos por el dueño de casa, los malvivientes no dudaron en accionar, disparando contra el sujeto, quien recibió una bala a la altura del cuello y varios golpes en la cabeza, quedando en estado extremadamente delicado.

El proyectil lamentablemente comprometió de gravedad un pulmón y la cuarta y quinta vértebra cervical.

Por este brutal robo hay seis personas en la mira. Sebastián Andrés Aguirre, Braian Ezequiel Arredondo Espejo, Pablo Ezequiel Pérez, Enzo Alfredo Pérez Agüero y Franco Alfredo Monteleone y Braian Ezequiel Álvarez Cuello, alias “El Batería Baja”, el último de los sospechosos aprehendidos. Todos están cumpliendo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial y en la mira de un delito muy grave, homicidio criminis causa en grado de tentativa.