Fuerte choque entre dos autos en una transitada esquina céntrica

En la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento, una transitada esquina del centro sanjuanino, se produjo en siniestro vial entre dos vehículos. No hubo heridos de gravedad, pero sí pérdidas materiales.

Según los primeros datos brindados por la Policía, el auto blanco Citroën C4 que circulaba por Sarmiento de Norte a Sur, intentó cruzar 25 de Mayo y embistió al Citroën C3 (negro) que venía por esa artería de Oeste a Este.

Ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad, pero fueron asistidos por Emergencias y la Policía de comisaría 2da en el lugar. El hombre del C3 tuvo lesiones en su brazo y cuerpo, por tal razón fue trasladado al Hospital Rawson por observación.

Cabe destacar que según las leyes de tránsito, el paso o “la derecha” lo tiene el Citroën, es decir, que el paso era el que transitaba por 25 de Mayo.