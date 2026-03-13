En Albardón: un policía y una familia, protagonistas de un choque entre motos

Un accidente que involucró a un policía en moto y a una moto particular se produjo el jueves por la noche en Albardón, en el cruce de calle La Laja y Los Patos, en un sector conocido por los vecinos como “el zanjón”.

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Según informaron fuentes policiales, el efectivo circulaba por calle La Laja cuando se dirigía a responder a un llamado de emergencia. En ese trayecto terminó impactando contra una motocicleta en la que viajaba una familia.

De acuerdo con testimonios de vecinos que presenciaron la situación, la motocicleta particular se encontraba detenida esperando el cambio del semáforo. Al escuchar la sirena del motorizado, el conductor -de apellido Mercado- habría intentado correrse hacia un costado para permitir el paso del vehículo policial.

En medio de esa maniobra se produjo la colisión entre ambos rodados, lo que provocó que tanto el policía como los ocupantes de la moto cayeran al pavimento.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, aunque posteriormente se confirmó que ninguno de los involucrados sufrió lesiones de gravedad.

Las autoridades indicaron que se realizarán las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y determinar las responsabilidades del caso.