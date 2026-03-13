viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Policiales

En Albardón: un policía y una familia, protagonistas de un choque entre motos

El hecho ocurrió en la intersección de calle La Laja y Los Patos. El policía se dirigía a atender una emergencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un accidente que involucró a un policía en moto y a una moto particular se produjo el jueves por la noche en Albardón, en el cruce de calle La Laja y Los Patos, en un sector conocido por los vecinos como “el zanjón”.

Lee además
accidente en cadena en la ruta 20: un motociclista se dio a la fuga y otro pelea por su vida
En Caucete

Accidente en cadena en la Ruta 20: un motociclista se dio a la fuga y otro pelea por su vida
impactante y confuso episodio en rawson: una mujer choco contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Según informaron fuentes policiales, el efectivo circulaba por calle La Laja cuando se dirigía a responder a un llamado de emergencia. En ese trayecto terminó impactando contra una motocicleta en la que viajaba una familia.

De acuerdo con testimonios de vecinos que presenciaron la situación, la motocicleta particular se encontraba detenida esperando el cambio del semáforo. Al escuchar la sirena del motorizado, el conductor -de apellido Mercado- habría intentado correrse hacia un costado para permitir el paso del vehículo policial.

En medio de esa maniobra se produjo la colisión entre ambos rodados, lo que provocó que tanto el policía como los ocupantes de la moto cayeran al pavimento.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, aunque posteriormente se confirmó que ninguno de los involucrados sufrió lesiones de gravedad.

Las autoridades indicaron que se realizarán las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y determinar las responsabilidades del caso.

Temas
Seguí leyendo

Choque en Media Agua: fue una mujer quién falleció, ya fue identificada

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Fuerte choque en Ruta 20 y Acceso Este terminó con tres heridos

Siniestro vial en el centro sanjuanino: un motociclista terminó en el hospital

Diez años de cárcel para el mariachi sanjuanino que abusó y corrompió a dos niñas

Robaron una camioneta Toyota en Capital y se las secuestraron poco después en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueno de un kiosquito de cocaina en santa lucia
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un negro sanjuanino y fue madre después de los 40
En radio

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un "negro sanjuanino" y fue madre después de los 40

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un kiosquito de cocaína en Santa Lucía
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares se realizarán el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación.
Fin a la incertidumbre

Avalancha de inscriptos por la Ley de Glaciares: el plan en el Congreso para que el debate no sea eterno y un dato llamativo

Por Elizabeth Pérez
El costo de construir en San Juan superó los $110 millones para una vivienda modelo de 77 metros cuadrados.
Informe de marzo

Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado

El legislador y presidente del partido bloquista, Luis Rueda (izquierda), en una charla reciente con el vicegobernador Fabián Martín.
En la Legislatura

Proveedores mineros: los entretelones de la jugada del bloquismo para marcar terreno en Iglesia

El abusador ahora condenado a prisión.
Cantante condenado

Diez años de cárcel para el mariachi sanjuanino que abusó y corrompió a dos niñas

Cómo sacan y trasladan a los históricos peces del lago del Parque de Mayo.
Megaoperativo

Mientras vacían el lago del Parque de Mayo, qué hicieron con los históricos peces