lunes 11 de agosto 2025

"Entradera"

Encapuchados atacaron a golpes a un anciano y lo asaltaron en su departamento en Chimbas

El violento episodio ocurrió el sábado por la noche dentro de un loteo de Chimbas. La víctima tiene 71 años y fue golpeado por los ladrones.

Redacción Tiempo de San Juan
Dos encapuchados emboscaron y tomaron a golpes a un hombre de 71 años para luego asaltaron en su departamento en Chimbas. Los sujetos también andaban armados y le robaron artefactos electrónicos y celulares.

No trascendió el estado de salud de Osvaldo Figueroa, la víctima, pero fuentes policiales señalaron que el hombre mayor fue trasladado a la guardia del Hospital Guillermo Rawson para su atención. Esto sucedió el sábado a la noche, pasadas las 23.

El anciano contó que llegó a la entrada del Loteo Bicentenario, ubicado en la calle del mismo nombre, esquina Díaz, y fue sorprendido por dos sujetos con capucha, que se cubrían los rostros y portaban armas de fuego.

Los delincuentes lo tomaron a golpes y, a los empujones, lo obligaron a que entrara a su departamento. Adentro lo redujeron y le robaron una consola de juego PlayStation, dos celulares y otros objetos.

Los delincuentes huyeron a los pocos minutos, mientras que la víctima salió a pedir ayuda. Los policías de la Comisaría 27ma realizaron las primeras actuaciones, pero todo quedó en manos del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

