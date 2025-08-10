Murió a los 85 años, Tico Rodríguez Paz, un reconocido periodista argentino

El periodismo argentino despide a Tico Rodríguez Paz , reconocido notero y locutor, quien murió a los 85 años. La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Montagna. Nacido el 4 de agosto de 1940, Rodríguez Paz fue especialmente recordado por su labor en Canal 13, donde integró el recordado programa "Mónica Presenta" junto a Mónica Cahen D'Anvers, César Mascetti, Roberto Maidana y Mingo Di Núbila .

Su extensa trayectoria incluyó también pasos por otros medios como Radio Splendid y la TV Pública, donde realizó su último trabajo. Con un estilo cercano y profesional, supo ganarse el respeto de colegas y la simpatía del público, consolidándose como una de las voces más familiares de la televisión y la radio argentina.

Su hijo menor, Juan, contó que el periodista padecía Alzheimer y que su salud se agravó en las últimas semanas tras una neumonía y posteriores complicaciones. El responso se llevará a cabo este sábado 9 de agosto a las 14.15 en el Cementerio de la Chacarita, con ingreso por Jorge Newbery, para que familiares, amigos y colegas puedan darle el último adiós.

