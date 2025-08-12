martes 12 de agosto 2025

San Martín

Cómo va la recuperación del "Pulpo" González y cuándo podría volver a las canchas

El mediocampista lleva 22 días sin actividad debido a una lesión muscular que sufrió en la victoria ante Riestra. No estará ante Talleres, pero hay expectativas de contar con él para enfrentar a uno de los grandes del fútbol argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diego González.

Diego González.

Diego “Pulpo” González atraviesa un momento clave en su recuperación tras sufrir una lesión muscular que lo tiene fuera de las canchas desde hace 22 días. Aunque pasaron varias semanas, el mediocampista deberá seguir concentrado en su rehabilitación para poder volver a ser pieza fundamental en el Verdinegro.

La dolencia apareció en la victoria ante Deportivo Riestra. El jugador, que disputó casi todo el partido ante el Malevo y fue reemplazado sobre el final por Federico Anselmo, sufrió un desgarro en el aductor que lo dejó fuera de las canchas al menos un mes.

Hasta hoy, el Pulpo lleva 22 días sin actividad desde aquella lesión muscular. Aunque no llegará para el partido contra Talleres, a disputarse el próximo lunes, hay buenas expectativas sobre su regreso: desde el cuerpo técnico y médico apuntan a que pueda estar presente en el encuentro contra River Plate en el Monumental, programado para el domingo 31 de agosto.

El mediocampista continúa trabajando junto al equipo médico y le restan aproximadamente dos semanas más de recuperación para volver a entrenar a la par del grupo. Esta noticia genera optimismo, ya que Diego González se transformó no sólo en capitán, sino también en una pieza fundamental para el esquema de Romagnoli.

