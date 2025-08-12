Falsa alarma en Rawson: lo que encontraron no era una granada

La tensión que se vivió durante la mañana de este lunes en el barrio Los Horcones , en Rawson , finalmente terminó siendo una falsa alarma. Un niño de 9 años había encontrado en una plazoleta cercana a su casa un objeto que, por su apariencia, parecía una granada .

El hallazgo generó preocupación inmediata en la familia y en los vecinos. “No, no fue nada contra nosotros. Fue que mi hijo se la encontró en frente de casa, en una plazoleta que hay. Llamamos a la policía, a los bomberos, aparentemente era una granada, pero después nos informan de bomberos que no, que no era una granada. Así que fue eso, nada más”, explicó Gastón Villordo, vecino que protagonizó el episodio.

En un primer momento, la presencia policial y de Bomberos se activó bajo el protocolo correspondiente, retirando el objeto y asegurando la zona. La situación provocó revuelo en el barrio, ya que se temía que se tratara de un explosivo real, similar a una granada FMK 2, de uso militar y policial.

Sin embargo, tras la inspección de especialistas, se determinó que no se trataba de un artefacto explosivo, por lo que el caso quedó cerrado. El episodio dejó en claro la reacción rápida de las fuerzas de seguridad, pero también llevó tranquilidad a los vecinos, que pasaron de la preocupación inicial al alivio.