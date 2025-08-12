martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alivio

Falsa alarma en Rawson: lo que encontraron no era una granada

El hallazgo de un niño de 9 años en una plazoleta del barrio Los Horcones activó un operativo policial y de bomberos, pero luego confirmaron que el objeto no era un explosivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La falsa granada. Foto: Gentileza Radio del Sur.&nbsp;

La "falsa" granada. Foto: Gentileza Radio del Sur. 

La tensión que se vivió durante la mañana de este lunes en el barrio Los Horcones, en Rawson, finalmente terminó siendo una falsa alarma. Un niño de 9 años había encontrado en una plazoleta cercana a su casa un objeto que, por su apariencia, parecía una granada.

Lee además
el empresario baleado en rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuando podra hacerlo?
En Tribunales

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?
La granada. Foto: Gentileza Radio del Sur. 
Este lunes

Tremendo hallazgo en Rawson: un niño de 9 años encontró una granada en la calle

El hallazgo generó preocupación inmediata en la familia y en los vecinos. “No, no fue nada contra nosotros. Fue que mi hijo se la encontró en frente de casa, en una plazoleta que hay. Llamamos a la policía, a los bomberos, aparentemente era una granada, pero después nos informan de bomberos que no, que no era una granada. Así que fue eso, nada más”, explicó Gastón Villordo, vecino que protagonizó el episodio.

En un primer momento, la presencia policial y de Bomberos se activó bajo el protocolo correspondiente, retirando el objeto y asegurando la zona. La situación provocó revuelo en el barrio, ya que se temía que se tratara de un explosivo real, similar a una granada FMK 2, de uso militar y policial.

Sin embargo, tras la inspección de especialistas, se determinó que no se trataba de un artefacto explosivo, por lo que el caso quedó cerrado. El episodio dejó en claro la reacción rápida de las fuerzas de seguridad, pero también llevó tranquilidad a los vecinos, que pasaron de la preocupación inicial al alivio.

Temas
Seguí leyendo

Un joven murió en el barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos

Operativo policial por tenencia de droga en Rawson

Dos arrebatadores golpearon a dos mujeres y a una de ellas la arrastraron para robarles la cartera

Una adolescente fue asaltada cuando iba a la escuela: le pegaron con un arma y le robaron el celular

Condenan al Secretario Adjunto del sindicato de los mineros: admitió ante la jueza que disparó e hirió a un adolescente en Rawson

Asaltantes abordaron a una empleada en un local de Rawson, le dijeron "Contá hasta 100" y le robaron $2.500.000

Video: encontraron hurones en Rawson y hubo sorpresa en las redes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
"Escruche"

Una mujer de Capital sufrió el robo de $2.500.000 y una planchita de cabello

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Foto captura: Infoalbardón
Gresca

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Te Puede Interesar

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos
El equipo de especialistas que realizó los estudios y detectaron la humedad en la Casa Natal de Sarmiento.
Prevención

Lo que mata es la humedad: le hicieron tomografías a la Casa de Sarmiento y apareció un dilema que se suma a las termitas

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral
Personajes sanjuaninos

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones
Declaraciones

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?
En Tribunales

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?