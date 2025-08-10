domingo 10 de agosto 2025

Operativo

Detuvieron a un hombre en Rivadavia con más de dos kilos de cocaína

El procedimiento, que se prolongó por más de cinco horas, terminó con el secuestro de 2,155 kilos de cocaína y un automóvil.

Redacción Tiempo de San Juan
Tras un operativo policial que se extendió por más de cinco horas, un hombre fue detenido por tenencia de drogas. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron 2,155 kilos de cocaína y un automóvil.

El detenido, de apellido Posse, residía en la localidad de Villa Chacabuco, en Rivadavia.

Según informaron fuentes policiales, la investigación continuará para determinar si hay otras personas vinculadas al caso y si corresponde realizar nuevos allanamientos.

