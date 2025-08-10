Detuvieron a un hombre en Rivadavia con más de dos kilos de cocaína

Tras un operativo policial que se extendió por más de cinco horas, un hombre fue detenido por tenencia de drogas. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron 2,155 kilos de cocaína y un automóvil.
domingo 10 de agosto 2025
El detenido, de apellido Posse, residía en la localidad de Villa Chacabuco, en Rivadavia.
Según informaron fuentes policiales, la investigación continuará para determinar si hay otras personas vinculadas al caso y si corresponde realizar nuevos allanamientos.