El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?

Un accidente terrible de parapente ocurrido este sábado en Ullum dejó en estado gravísimo al sanjuanino Pablo Ariel Lara , un piloto sanjuanino con más de 30 años de experiencia en la disciplina, confirmaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan. El hecho se produjo alrededor de las 16, cuando el deportista, miembro de la Asociación Argentina de Vuelo Libre, se precipitó a gran velocidad y terminó impactando contra la calzada asfaltada de la calle Usina Hidroeléctrica, calle interna que te dirige al Club de Kayak.

En las redes Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

En Ullum Un sanjuanino en parapente se estrelló en el Tres Marías y debió ser asistido de urgencia

Según el relato de una compañera de equipo, ambos habían subido junto a otros integrantes del grupo hasta la zona de despegue, ubicada a unos 1.000 metros de altura, como lo hacen todos los sábados. Lara inició su vuelo y, tras unos 20 minutos en el aire, comenzó a desplazarse a una velocidad inusual . En cuestión de segundos, perdió estabilidad y cayó.

La testigo afirmó que, al llegar al lugar del impacto, encontró a Lara inconsciente y con todo el equipo correctamente colocado. Esto lleva a los investigadores a sospechar que la vela del parapente podría haberse cerrado durante el planeo, provocando la pérdida de control.

Otra testigo explicó que la vela, a veces, por el mismo viento se cierra. También puede ocurrir automáticamente porque estas velas tienen una boca. A lo que quiso ir la experta, es que cuando esto ocurre en altura no hay inconvenientes y podes abrirla. En este caso habría ocurrido cuando Lara estaba muy abajo y eso hizo que se provocara la terrible caída.

Otro testigo que caminaba cerca del “Castillito”, también observó el parapente en caída libre con la vela plegada y fue quien llamó de inmediato al 911.

El deportista, que cuenta con licencia profesional, realizaba vuelos de manera habitual en esta zona habilitada para la práctica de parapente. Ahora, el caso recayó en manos de la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Nicolía de UFI Delitos Especiales, quienes investigarán las causas exactas del siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan a una posible falla técnica.