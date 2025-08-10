domingo 10 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Su identidad

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?

El hombre es miembro de la Asociación Argentina de Vuelo Libre y es una actividad que practica a diario, indicaron los investigadores. Creen que el accidente se debió a una falla técnica. La fiscalía de la UFI Delitos Especiales está a cargo de la investigación.

Por Pablo Mendoza
vol-tandem-parapente

Un accidente terrible de parapente ocurrido este sábado en Ullum dejó en estado gravísimo al sanjuanino Pablo Ariel Lara, un piloto sanjuanino con más de 30 años de experiencia en la disciplina, confirmaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan. El hecho se produjo alrededor de las 16, cuando el deportista, miembro de la Asociación Argentina de Vuelo Libre, se precipitó a gran velocidad y terminó impactando contra la calzada asfaltada de la calle Usina Hidroeléctrica, calle interna que te dirige al Club de Kayak.

Lee además
un sanjuanino en parapente se estrello en el tres marias y debio ser asistido de urgencia
En Ullum

Un sanjuanino en parapente se estrelló en el Tres Marías y debió ser asistido de urgencia
Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Según el relato de una compañera de equipo, ambos habían subido junto a otros integrantes del grupo hasta la zona de despegue, ubicada a unos 1.000 metros de altura, como lo hacen todos los sábados. Lara inició su vuelo y, tras unos 20 minutos en el aire, comenzó a desplazarse a una velocidad inusual. En cuestión de segundos, perdió estabilidad y cayó.

La testigo afirmó que, al llegar al lugar del impacto, encontró a Lara inconsciente y con todo el equipo correctamente colocado. Esto lleva a los investigadores a sospechar que la vela del parapente podría haberse cerrado durante el planeo, provocando la pérdida de control.

Otra testigo explicó que la vela, a veces, por el mismo viento se cierra. También puede ocurrir automáticamente porque estas velas tienen una boca. A lo que quiso ir la experta, es que cuando esto ocurre en altura no hay inconvenientes y podes abrirla. En este caso habría ocurrido cuando Lara estaba muy abajo y eso hizo que se provocara la terrible caída.

Otro testigo que caminaba cerca del “Castillito”, también observó el parapente en caída libre con la vela plegada y fue quien llamó de inmediato al 911.

El deportista, que cuenta con licencia profesional, realizaba vuelos de manera habitual en esta zona habilitada para la práctica de parapente. Ahora, el caso recayó en manos de la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Nicolía de UFI Delitos Especiales, quienes investigarán las causas exactas del siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan a una posible falla técnica.

Temas
Seguí leyendo

Otro sanjuanino ganó un premio millonario por jugar al Quini 6

Un sanjuanino buscó a un "gestor" para traer productos de Chile y sufrió una estafa millonaria

Javier Milei y un nuevo guiño en redes para un sanjuanino "loco"

Mathías Herrera, el sanjuanino que conquistó Turquía con su arte

Un sanjuanino abusó a su sobrina cuando dormía, lo condenaron pero seguirá libre

Mateo Pintor emocionó con una zamba y es el segundo sanjuanino en ganar la batalla en La Voz

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Murió a los 85 años, Tico Rodríguez Paz, un reconocido periodista argentino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al joven hallado sin vida en el barrio la estacion e investigan la causa de su muerte
Rawson

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte
Rawson

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso
Gravísimo

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso

Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder
Comisaría 9na

Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?
Su identidad

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?

Marcelo Amarfil y Luciana Teresita Bustos Sánchez
Impugnación en puerta

Científica del CONICET condenada por homicidio; fiscalía busca alevosía y defensa insiste en que se defendió

Te Puede Interesar

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Por Redacción Tiempo de San Juan
18 Mundos, el colectivo de artistas sanjuaninos que nació para generar acciones y arrasa con muestras imponentes
Talento local

"18 Mundos", el colectivo de artistas sanjuaninos que nació para generar acciones y arrasa con muestras imponentes

Los 90 años de una escuela mítica de calle Del Bono, en fotos y recuerdos eternos
Historias

Los 90 años de una escuela mítica de calle Del Bono, en fotos y recuerdos eternos

Gioja reactivó las redes sociales, los medios nacionales lo candidatean y hay silencio de Uñac
La Rosca II

Gioja reactivó las redes sociales, los medios nacionales lo candidatean y hay silencio de Uñac

Gentileza Canal 13. 
Este domingo

Un hombre conducía ebrio y chocó a varios autos estacionados en pleno centro de San Juan