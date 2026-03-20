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Insólito

Pensó que nadie lo iba a revisar ahí: un joven sanjuanino, detenido con un arma escondida en sus genitales

Tiene 19 años y fue sorprendido por la Policía en una plazoleta del departamento Pocito. Intentó ocultar el arma y escapar, pero fue reducido y quedó detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un procedimiento de rutina terminó con una escena tan insólita en Pocito. Un sanjuanino de 19 años fue detenido tras ser descubierto con un arma de fuego ilegal que intentaba ocultar para evitar el control policial.

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El hecho ocurrió en una plazoleta del barrio Las Pampas, donde efectivos de la Comisaría 7ª realizaban recorridas de prevención. En ese contexto, observaron a tres personas sentadas en una banca y decidieron acercarse para identificarlas.

Fue entonces cuando uno de los sujetos adoptó una actitud sospechosa: intentó esconder un objeto entre sus prendas y emprendió la huida. La reacción llamó la atención de los uniformados, que iniciaron una breve persecución y lograron aprehender a dos de los involucrados.

Al requisar al joven, identificado como Parada, los efectivos encontraron un revólver marca Dallas, calibre 22 corto, que llevaba oculto entre sus genitales sin ningún tipo de autorización legal.

De inmediato intervino la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Marcelo Bustos Meglioli, quien dispuso su detención. El joven quedó vinculado a una causa por portación ilegítima de arma de fuego.

El caso vuelve a poner en foco la circulación de armas en espacios públicos y el accionar policial ante situaciones sospechosas, en un contexto donde la prevención resulta clave para evitar hechos de mayor gravedad.

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