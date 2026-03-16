En el centro sanjuanino, un auto chocó con un colectivo y terminó impactando contra un árbol

Un fuerte choque ocurrido durante la tarde de este lunes generó preocupación en pleno centro de la capital sanjuanina. Un colectivo del transporte público y un automóvil colisionaran en una transitada esquina.

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El hecho se registró minutos después de las 14 horas en la intersección de avenida Córdoba y calle Güemes. Por causas que todavía se investigan, un colectivo de la RedTulum -correspondiente a la línea 204 de la empresa Mayo- impactó contra un automóvil Peugeot de color blanco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2033628794435539372&partner=&hide_thread=false Impactante choque entre un colectivo y un auto en una esquina del centro sanjuanino pic.twitter.com/bVeTZQjDGO — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 16, 2026

Según las primeras versiones, el auto habría ingresado a la trayectoria del colectivo cuando este circulaba por avenida Córdoba, lo que derivó en el choque entre ambos vehículos.

Tras el impacto, el conductor del Peugeot perdió el control del rodado y terminó estrellándose contra un árbol ubicado a un costado de la calzada. La fuerza del golpe provocó incluso que una de las ramas cayera sobre el lugar.

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A pesar de la violencia del siniestro, las primeras informaciones indican que no se registraron personas con heridas de gravedad. Hasta el momento tampoco se confirmó cuántos pasajeros viajaban en la unidad de transporte al momento del choque.

En la zona trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias para ordenar el tránsito y relevar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.