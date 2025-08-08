Mirá cómo avanzan las obras en un tramo de la Ignacio de la Roza clave para los ciclistas

El avance de las obras que se realizan sobre la Avenida Ignacio de la Roza, en el camino hacia el Jardín de los Poetas.

Hace alrededor de un mes y medio, la Municipalidad de Rivadavia anunció el inicio de las obras para mejorar el estado de la Avenida Ignacio de la Roza (o Ruta Provincial N° 12), en la zona que lleva hacia el Jardín de los Poetas. Ahora, con la intervención del Ministerio de Infraestructura, las tareas avanzan con la instalación de luminarias LED y las mejoras de cordón cuneta, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en una zona clave para automovilistas y, también, para quienes practican ciclismo en la provincia.

Las tareas que se desarrollan en la localidad de La Bebida, se extienden a lo largo del tramo comprendido entre Calle Comercio y el Jardín de los Poetas. Allí, la Dirección de Recursos Energéticos avanza con la instalación de un sistema de iluminación moderna para brindar un alumbrado eficiente y seguro. En simultáneo, la Dirección Provincial de Vialidad ejecuta la construcción de cordón cuneta en el cantero central, contribuyendo al ordenamiento vial y al correcto funcionamiento del espacio público.

image

Según detallaron las autoridades, “los trabajos contemplan la colocación de luminarias LED de última generación que ofrecen un importante ahorro energético y mayor durabilidad. Estas luminarias se instalan sobre columnas metálicas con doble brazo, apoyadas en bases de hormigón que aseguran estabilidad y resistencia. Además, el sistema incluye la instalación de conductores subterráneos y la ejecución de puestas a tierra, lo que garantiza un funcionamiento seguro y confiable”.

image

Hasta el momento se construyeron 180 bases de hormigón de un total de 192 previstas, asegurando así el soporte para las columnas. También se instalaron 148 columnas metálicas con doble brazo, distribuidas a lo largo de todo el tramo, y comenzó la colocación de luminarias LED, con 100 unidades ya instaladas sobre las estructuras.

Trabajo conjunto

Esta intervención se complementa con las acciones de la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Rivadavia que, como ya se había informado, se encargan de la reubicación del arbolado público y de las tareas de riego, con el objetivo de mejorar la integración urbana y preservar el entorno natural del sector intervenido.

Entre los trabajos más destacados se encuentra la remoción de árboles secos y la reforestación con especies más adecuadas para la zona, con el objetivo de mejorar la calidad del entorno y garantizar un arbolado seguro y sostenible.