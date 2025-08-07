jueves 7 de agosto 2025

Rivadavia

El hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito está preso en su casa

A pesar de que este miércoles fue trasladado a comisaría 13ra, las autoridades después lo trasladaron a su vivienda por sus problemas de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles hubo un revuelo digno de una película con el allanamiento y detención de Juan Carlos Salem (74), el autor del llamado amenazante contra el show de Lali Espósito, el viernes último. Luego de varias horas de procedimiento, este sujeto fue trasladado a comisaría 13ra para que siga cumpliendo su detención en este lugar, momento que mostró Tiempo de San Juan y donde Salem gritó: "A estos que sacan fotos hacelos cagar".

Pero no permaneció mucho tiempo en la seccional de Rivadavia, ubicada al frente del Hospital Marcial Quiroga. Como todo procedimiento, a todos los detenidos se le hace un examen para ver si es una persona apta para que siga detenido o no. Se le hizo el examen médico y este concluyó que no podía. Fuentes del caso confirmaron que sufre diabetes e hipertensión.

Esto quiere decir que Salem se encuentra en calidad de aprehendido en su vivienda. La audiencia contra él se realizará en los próximos días (la justicia tiene hasta el sábado inclusive de realizarla). En ese evento se realizará el control de su detención y la formalización, donde se le imputará un delito, se supone que el de intimidación pública y el fiscal pedirá medidas de coerción; por su salud seguramente seguirá en su casa.

Salem confirmó que hizo el llamado amenazante y después rompió el celular.

Salem también podría ser imputado del delito de tenencia de arma de fuego, ya que en el interior de su vivienda encontraron un revolver calibre .22, el cual fue analizado por Criminalística y secuestrado. Según dijeron no tenía la documentación correspondiente. Uno de los policías -cuando iniciaba el allanamiento- dice que vio a este hombre deshacerse de esta arma.

El allanamiento se realizó este miércoles, minutos después de las 14 horas en su domicilio ubicado por Avenida Ignacio de la Roza pasando calle Comercio, en la localidad de La Bebida, en Rivadavia. En este procedimiento trabajó personal de UFI Genérica, Bomberos, comisaría jurisdiccional, entre otros.

Tras el llamado amenazante contra el show de Lali Espósito, los investigadores salieron a buscar al autor. Le llevó cinco días confirmar el paradero de Salem, ya que el llamado se hizo de un teléfono que tenía característica de Buenos Aires. Tras esperar los informes de las empresas confirmaron que el propietario vivía en esa casa ubicada en Avenida Ignacio de la Roza.

