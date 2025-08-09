sábado 9 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Proyecto

Cómo es el mecanismo sanjuanino para construir casas con plata del Estado y de privados

Con un esquema innovador que combina terrenos públicos, financiamiento del Banco Nación y ejecución privada, el Gobierno busca ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer la política habitacional social sin asumir todo el costo de construcción.

Por Ana Paula Gremoliche
image.png

El Gobierno de San Juan está impulsando un innovador modelo de construcción de viviendas basado en la articulación entre el Estado, las empresas constructoras y el Banco Nación. El objetivo es claro: generar más acceso a la vivienda propia, reactivar el sector de la construcción y, al mismo tiempo, fortalecer la política habitacional social sin que el Estado deba financiar la totalidad de las obras.

Lee además
En el IPV de San Juan informaron que hay unos 100.000 inscriptos esperando su casa propia. El sorteo estimula las inscripciones.
Anuncio

Confirmaron que el IPV prepara en San Juan un nuevo sorteo de casas para septiembre
La vereda Sur de Avenida Libertador entre Salta y Santiago del Estero.
Mercado inmobiliario

La "depreciación funcional" que sufre una vereda top de Avenida Libertador por las casas en venta

Este sistema propone que el Gobierno provincial ceda terrenos fiscales para el desarrollo de proyectos habitacionales. Las empresas constructoras, a su vez, acuerdan con el Banco Nación el financiamiento de las obras. Con esa estructura armada, las viviendas se ofrecen a la venta en el mercado y son los compradores quienes gestionan sus créditos directamente con el banco. Las cuotas se pagan al Banco Nación, sin intermediación del Gobierno.

En esta ecuación, el Estado no solo actúa como facilitador del suelo, sino que recibe una compensación concreta: las empresas devuelven el valor del terreno en viviendas construidas, que luego son destinadas a la demanda habitacional más vulnerable. Estas unidades sociales serán adjudicadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), mediante sorteo, como ocurre con el resto de los programas habitacionales.

Desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía destacan que este sistema permite aprovechar el dinamismo del sector privado y la capacidad de financiamiento de la banca pública, sin dejar de lado el rol del Estado en la provisión de vivienda social. Se trata de una herramienta pensada para dar respuesta a un contexto en el que el acceso a la vivienda a través del esfuerzo individual se vuelve cada vez más complejo, y donde los recursos estatales no siempre alcanzan para cubrir la demanda.

Aunque el sistema aún necesita de un marco legal específico —cuyo proyecto ya fue elaborado y será presentado en Diputados próximamente—, el sector privado ya muestra interés. La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en San Juan, por ejemplo, presentó un proyecto para construir 200 departamentos bajo esta modalidad. Sin embargo, su ejecución está a la espera de la sanción de la ley que habilite formalmente este esquema.

Temas
Seguí leyendo

La opinión de los miembros de organismo que elige jueces en San Juan sobre la reforma del sistema: cuestionamientos y cautela

Las principales frases del discurso de Javier Milei por cadena nacional

Adorni le respondió a Mondino, tras las fuertes palabras contra Milei: "Comentario muy...

Milei explicó los vetos y anunció medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria"

Sturzenegger desreguló el uso de drones

El histórico Alfredo Duarte retuvo la conducción de ATSA

La "normalización" de la JUP destapó tensiones internas en el peronismo sanjuanino

La Libertad Avanza profundiza el "Nunca Más" contra el kirchnerismo con un nuevo spot

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.
Tema espinoso

La opinión de los miembros de organismo que elige jueces en San Juan sobre la reforma del sistema: cuestionamientos y cautela

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Presunto ataque sexual

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres
Decisión judicial

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati
Coghlan

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello
Terrorífico

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

Imagen ilustrativa.
Caído en desgracia

Asaltaron a un repartidor en Concepción y, con su celular, sacaron un préstamo de $3 millones

Te Puede Interesar

Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados
Torneo Clausura

Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo es el mecanismo sanjuanino para construir casas con plata del Estado y de privados
Proyecto

Cómo es el mecanismo sanjuanino para construir casas con plata del Estado y de privados

Video: un monumento con tradición y mucha polvareda en Santa Lucía video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un monumento con tradición y mucha polvareda en Santa Lucía

Los secretos de la extraña caverna sanjuanina que atrae la mirada de científicos del mundo
Joya récord

Los secretos de la extraña caverna sanjuanina que atrae la mirada de científicos del mundo

Guardavidas sanjuaninos le salvaron la vida a tres turistas que volcaron su kayak en Punta Negra
Final feliz

Guardavidas sanjuaninos le salvaron la vida a tres turistas que volcaron su kayak en Punta Negra