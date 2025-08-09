Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

Un macabro hallazgo conmocionó esta mañana a los vecinos del barrio Las Heras, en la ciudad de Mar del Plata . Los policías encontraron el cuerpo calcinado de un hombre .

Los restos estaban a 40 metros dentro de un descampado, ubicado en García Lorca y Rufino Inda. La víctima, que no fue identificada hasta el momento, estaba atada con las manos hacia atrás y tenía una soga en el cuello .

La causa quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, de la UFI N°6. Luego del hallazgo, la funcionaria ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, el rastrillaje de la zona y las indagatorias a testigos.

Los investigadores también buscaban identificar el cuerpo, pero advirtieron que será un trabajo complejo por el estado en el que estaba. En ese sentido, no indicaron la fecha en que le practicarán la autopsia.

El caso fue caratulado como investigación de causales de muerte, pero tampoco descartan que sea un homicidio, informó el diario 0223.

Los testigos claves en la causa

Una vecina que prefirió mantenerse en el anonimato le contó a ese diario marplatense que dos personas desecharon “un bulto” en el descampado durante la noche anterior. “Lo trajeron en un auto, lo bajaron acá en el basural y lo prendieron fuego. Pensamos que estaban quemando basura”, aseguró.

En cuanto a la identidad del hombre, otro vecino aclaró que no saben "si era del barrio, porque es complicado identificarlo”, y explicó que no sospecharon cuando vieron el auto porque es un lugar donde suelen quemar basura. “Qué íbamos a imaginar que estaban quemando a una persona”, dijo.