sábado 9 de agosto 2025

Presunto ataque sexual

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron

La chica apuntó contra el joven dueño de casa, quien fue detenido el jueves último en su vivienda. Este viernes fue imputado de abuso sexual con acceso carnal y recuperó la libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un grupo de jóvenes fueron de “after” el jueves a la mañana a una casa del barrio Puyuta en Desamparados y todo terminó en escándalo con una denuncia por presunta violación. Una de las chicas contó que se amanecieron, que después se fue a dormir a una habitación y despertó cuando el dueño de casa la sometía sexualmente.

ANIVI. Imagen ilustrativa
UFI ANIVI

Otra condena sin encierro para un sujeto que abusó de una niña de 9 años
Un sanjuanino abusó de su sobrina, pero seguirá libre.
UFI ANIVI

Un sanjuanino abusó a su sobrina cuando dormía, lo condenaron pero seguirá libre

El sospechoso, de apellido Sorrentino, de 23 años, fue detenido el mismo jueves por policías de la brigada de la UFI CAVIG y este viernes fue llevado a la audiencia de formalización ante el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera, revelaron fuentes judiciales. El fiscal Leonardo Arancibia le atribuyó el posible delito de abuso sexual con acceso carnal. Si bien el representante del Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva por el plazo de 1 meses, el magistrado dispuso la libertad del joven, con la condición de que no salga de la provincia y el país, que no se acerque a la denunciante y concurra periódicamente a la comisaría de su zona.

La presunta víctima tiene 20 años y relató que el jueves último en la madrugada fue, en compañía de una amiga, a un conocido boliche de avenida Rawson, en el Acceso Sur de la ciudad de San Juan. Allí se encontraron con otros amigos y bebieron hasta las 4.30 de la madrugada.

A esa hora decidieron ir de “after” con dos jóvenes a los cuales habían visto por segunda vez en ese boliche. Uno de esos muchachos era Sorrentino, quien las invitó a su casa en el barrio Puyuta debido a que su madre estaba de viaje y partieron hacia ese lugar a bordo de un remis.

Allí siguieron tomando hasta las 9.30, momento en que su amiga y el otro chico se fueron a una habitación y ella hizo lo mismo con el dueño de casa. La joven reconoció que se dieron unos besos, pero ella fue tajante con este otro muchacho: le aclaró que tenía sueño y no quería tener sexo, según fuentes judiciales.

Según denunció, ella se durmió en la cama de dos plazas y al rato despertó cuando Sorrentino estaba encima suyo y la sometía sexualmente. Esto provocó su dura reacción y una crisis de nervios. Más tarde se retiró llorando de la vivienda y radicó la denuncia en la UFI CAVIG.

Los investigadores secuestraron prendas de vestir y tomaron muestras para analizarlas mientras avanza la causa penal contra el joven de 23 años.

