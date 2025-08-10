Lunes primaveral en pleno invierno: así estará el tiempo en San Juan

Inicio de semana con temperaturas elevadas en San Juan.

Este lunes, San Juan despertará con una mañana fresca, ideal para quienes prefieran madrugar: la temperatura arrancará cerca de los 8 °C, descendiendo mínimamente a los 6 °C por la madrugada. Sin embargo, esa sensación invernal se disipará rápidamente junto al sol, que estará presente casi todo el día, elevando el termómetro hasta unos agradables 23 °C por la tarde.

El cielo se mantendrá en su mayoría despejado, con apenas algunas nubes ocasionales que no obstaculizarán la presencia solar ni la visibilidad. El viento, leve y de dirección cambiante, sumará una nota de frescura sin incomodar.

Este panorama climático marca el comienzo de la semana con un clima amigable, perfecto para actividades al aire libre, paseos o simplemente disfrutar de un día sin sobresaltos meteorológicos.

Compartí esta nota en redes sociales:







