lunes 11 de agosto 2025

Clima

Lunes primaveral en pleno invierno: así estará el tiempo en San Juan

Con una madrugada fría que dará paso a un ascenso suave, el lunes 11 de agosto invita a salir y disfrutar el día, con cielo despejado, temperaturas agradables y brisas gentiles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas elevadas en San Juan.

Inicio de semana con temperaturas elevadas en San Juan.

Este lunes, San Juan despertará con una mañana fresca, ideal para quienes prefieran madrugar: la temperatura arrancará cerca de los 8 °C, descendiendo mínimamente a los 6 °C por la madrugada. Sin embargo, esa sensación invernal se disipará rápidamente junto al sol, que estará presente casi todo el día, elevando el termómetro hasta unos agradables 23 °C por la tarde.

El cielo se mantendrá en su mayoría despejado, con apenas algunas nubes ocasionales que no obstaculizarán la presencia solar ni la visibilidad. El viento, leve y de dirección cambiante, sumará una nota de frescura sin incomodar.

Este panorama climático marca el comienzo de la semana con un clima amigable, perfecto para actividades al aire libre, paseos o simplemente disfrutar de un día sin sobresaltos meteorológicos.

