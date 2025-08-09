Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres

El oficial subayudante Cristian Aciar, y los agentes Gabriel Mariño y Alejandro González, los tres policías de comisaría 6ta acusados de propinarle una golpiza a un preso, este viernes recuperaron la libertad tras estar un poco más de un mes tras las rejas.

La decisión fue del juez de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h), tras la presentación de impugnación de medidas cautelares que hicieron los tres abogados defensores de los acusados. María Rosa Sánchez y Gustavo Sánchez patrocinando al agente Gabriel Mariño; Claudio Vera y Ester Iragorre defensores de Alejandro González; y Marcelo Fernández y Nadia Derka por el oficial Cristian Aciar.

Los tres abogados solicitaron que sus clientes debían seguir el proceso en libertad. Los tres dieron varios motivos, pero finalmente el magistrado determinó que la calificación del delito que le impusieron admite la libertad y pueden estar en libertad. Cabe destacar que la fiscal de Impugnación Marcela Torres solicitó que siguieran presos.

Esto quiere decir que Aciar, Mariño y González quedaron en libertad este viernes y el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) lo vivirán en libertad. Cabe destacar que esta resolución se da unas semanas antes a la ampliación del objeto de la IPP; donde se espera que el fiscal investigador Iván Grassi les achaque otros delitos a estos sujetos. Esa audiencia será en los próximos días, expresaron.

En los argumentos que daban a conocer los abogados, dos de ellos -Sánchez y Vera- se refirieron al problema de drogas que tiene el denunciante. El ex Secretario de Seguridad manifestó que, en un escrito de los policías actuantes vieron al preso agredirse solo. Vera fue aún más allá, porque se refirió que este chico no consume cocaína, sino ‘crack’ y expresó: “Este joven se habría drogado con crack, droga que te hace tener actitudes de zombi y violentas.

Los próximos delitos que irán contra ellos serán: adulteraron un documento público y privaron de la libertad en perjuicio del albañil denunciante y damnificado de este hecho.

Actualmente, estos efectivos están imputados por los delitos de vejaciones y apremios ilegales en concursos ideal con lesiones graves agravadas por ser cometidas en rol de su funcionario público, en el caso de Mariño por ser autor y de Aciar y González por ser partícipes principales.

El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de julio en Rawson. Morales, un albañil de 36 años, fue arrestado junto a un amigo por un supuesto altercado en la vía pública. Ambos fueron llevados a la Comisaría 6ta, donde, según testimonios, Morales ingresó caminando y en buen estado, aunque exaltado. Horas después, su familia lo encontró casi inconsciente, con convulsiones y graves lesiones en la cabeza.