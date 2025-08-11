Quién era el cabo de la policía que falleció tras un vuelco fatal en Jáchal

Este domingo en la madrugada hubo un trágico accidente en Jáchal . La víctima fue un miembro de la Policía de San Juan, el cabo Esteban Monardez, de 31 años, y que prestaba servicio en comisaría 21ra.

Jáchal de luto: un cabo de la Policía murió en un vuelco durante la madrugada

El siniestro ocurrió por calle Eugenio Flores. El vehículo circulaba por esta arteria de Norte a Sur y antes de Villa Mercedes (a unos 300 metros de la entrada a la localidad Gran China - Jáchal) ocurrió el siniestro.

El fiscal Sohar Aballay de UFI Norte confirmó que no hubo participación de otros vehículos, es decir, que solo perdió el control de su vehículo, chocó y volcó.

En las redes hubo muchos mensajes despidiéndose del cabo de la Policía de San Juan, ya que era muy querido y conocido en el departamento. Mirá algunos de los mensajes:

