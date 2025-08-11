lunes 11 de agosto 2025

UFI Norte

Quién era el cabo de la policía que falleció tras un vuelco fatal en Jáchal

El policía tenía 31 años y trabajaba en comisaría 21ra. El siniestro fue calle Eugenio Flores y Calle Honda,

Por Redacción Tiempo de San Juan
145922549_239717774517904_5273843716029619401_n

Este domingo en la madrugada hubo un trágico accidente en Jáchal. La víctima fue un miembro de la Policía de San Juan, el cabo Esteban Monardez, de 31 años, y que prestaba servicio en comisaría 21ra.

El siniestro ocurrió por calle Eugenio Flores. El vehículo circulaba por esta arteria de Norte a Sur y antes de Villa Mercedes (a unos 300 metros de la entrada a la localidad Gran China - Jáchal) ocurrió el siniestro.

image

El fiscal Sohar Aballay de UFI Norte confirmó que no hubo participación de otros vehículos, es decir, que solo perdió el control de su vehículo, chocó y volcó.

En las redes hubo muchos mensajes despidiéndose del cabo de la Policía de San Juan, ya que era muy querido y conocido en el departamento. Mirá algunos de los mensajes:

Captura de pantalla 2025-08-11 082808
Captura de pantalla 2025-08-11 082821

