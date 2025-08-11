Quién era el cabo de la policía que falleció tras un vuelco fatal en Jáchal

Este domingo en la madrugada hubo un trágico accidente en Jáchal. La víctima fue un miembro de la Policía de San Juan, el cabo Esteban Monardez, de 31 años, y que prestaba servicio en comisaría 21ra.
El policía tenía 31 años y trabajaba en comisaría 21ra. El siniestro fue calle Eugenio Flores y Calle Honda,
El siniestro ocurrió por calle Eugenio Flores. El vehículo circulaba por esta arteria de Norte a Sur y antes de Villa Mercedes (a unos 300 metros de la entrada a la localidad Gran China - Jáchal) ocurrió el siniestro.
El fiscal Sohar Aballay de UFI Norte confirmó que no hubo participación de otros vehículos, es decir, que solo perdió el control de su vehículo, chocó y volcó.
En las redes hubo muchos mensajes despidiéndose del cabo de la Policía de San Juan, ya que era muy querido y conocido en el departamento. Mirá algunos de los mensajes: