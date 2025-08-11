El duro comunicado de la Unión de Ciclistas Nacional por la descalificación del sanjuanino Kalejman

La suya era la primera medalla dorada argentina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y su obtención fue épica. Mateo Kalejman, el ciclista sanjuanino, había ganado la contrarreloj de ruta, marcando 47m38s82 y sacando más de un minuto y medio al segundo, el colombiano Samuel Florez Garcés. Sin embargo, tras la premiación, los comisarios deportivos invalidaron su tiempo y lo descalificaron por una “irregularidad” en el asiento de su bicicleta. La decisión levantó polvareda y, ahora, la Unión Ciclista de la República Argentina emitió un duro comunicado a través del cual, exigieron, “explicaciones inmediatas”.

“La Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) denuncia públicamente lo sucedido en la prueba contrarreloj individual de los juegos Panamericano junior Asunción 2025 un hecho que consideramos un atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte”, comienza el comunicado que se puede ver a través de las redes sociales oficiales.

Y continúa: “Nuestro representante Mateo Kalejman cruzó la meta en primer lugar, con un tiempo oficial de 47:38:82, logrando en pista la que hubiera sido la primera medalla de oro para la delegación Argentina en estos juegos. Sin embargo, de forma repentina y sorpresiva, el Jurado de comisarios resolvió descalificarlo, alegando una supuesta irregularidad en la inclinación del asiento de su bicicleta. Lo insólito: ese mismo elemento había sido medido y aprobado en varias oportunidades antes de la largada, incluso luego de un reclamo formal de otra delegación. Todo estaba en regla”.

Para entonces continuar: “Rechazamos categóricamente esta decisión que no sólo es arbitraria e injusta, sino que además lesiona la credibilidad de la competencia y atenta contra la igualdad de condiciones que todo deporte debe garantizar. Estamos exigiendo explicaciones inmediatas a las autoridades correspondientes y evaluando todas las acciones reglamentarias y legales para que este fallo sea revisado”.

“El ciclismo argentino merece respeto, y nuestros deportistas también. Más allá de cualquier papel firmado, para nosotros, para el ciclismo argentino y para todos los que vieron la carrera, Mateo Kalejman es el legítimo campeón. Su esfuerzo, su entrega y su profesionalismo son un orgullo para nuestro país. Gracias Mateo, por dejarlo todo y representar lo mejor de nuestro deporte”, resaltaron al finalizar.

Cabe recordar que, después de la decisión, el Oro queda en manos de Florez Garcés, la plata fuera entregada al mexicano José Prieto de Luna y el bronce, al colombiano Juan Quintero Osorno; el propio Kalejman manifestó su enojo.

“Súper decepcionado con los comisarios porque es una vergüenza total lo que me han hecho. Me midieron el asiento cinco veces antes de salir por un reclamo de Colombia y estaba en perfectas condiciones. Yo salí con la bici en medida. Usar el asiento más inclinado para abajo me perjudica, no me beneficia en nada”, comentó en diálogo con TyC Sports”.

El sanjuanino fue más allá al señalar que incluso su rival no estaba de acuerdo con el resultado: “Hasta el propio ciclista colombiano que dan como ganador dice ‘¿Cómo me van a dar el oro a mí si me sacó 1 minuto y 31 segundos?’. Es algo inimaginable y muy injusto”.