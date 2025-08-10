Le sacaron la medalla de oro al sanjuanino Kalejman: "Es una vergüenza lo que me han hecho"

La alegría por la primera medalla dorada argentina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción duró poco. Mateo Kalejman , ciclista sanjuanino, había inaugurado la cosecha nacional con una victoria contundente en la contrarreloj de ruta, marcando 47m38s82 y sacando más de un minuto y medio al colombiano Samuel Florez Garcés . Sin embargo, tras la premiación, un reclamo del equipo “cafetero” cambió todo.

La protesta apuntó a una supuesta irregularidad en la bicicleta del argentino. Tras la revisión, los comisarios deportivos invalidaron su tiempo y lo descalificaron. Así, el oro quedó para Florez Garcés , la plata para el mexicano José Prieto de Luna y el bronce para el colombiano Juan Quintero Osorno.

Kalejman, visiblemente molesto, expresó su indignación en diálogo con TyC Sports: “Súper decepcionado con los comisarios porque es una vergüenza total lo que me han hecho. Me midieron el asiento cinco veces antes de salir por un reclamo de Colombia y estaba en perfectas condiciones. Yo salí con la bici en medida. Usar el asiento más inclinado para abajo me perjudica, no me beneficia en nada”.

El sanjuanino fue más allá al señalar que incluso su rival no estaba de acuerdo con el resultado: “Hasta el propio ciclista colombiano que dan como ganador dice ‘¿Cómo me van a dar el oro a mí si me sacó 1 minuto y 31 segundos?’. Es algo inimaginable y muy injusto”.

Además, apuntó contra la autoridad que tomó la decisión: “La comisaria deportiva hizo lo que quiso. Evidentemente tiene mucho peso Colombia, porque nadie hace nada”. El equipo argentino presentó un reclamo y Kalejman mantiene la esperanza: “Ojalá se revierta”.

No es la primera vez que el sanjuanino atraviesa una situación similar. En el Mundial de Zurich 2024, fue excluido de la categoría sub 23 minutos antes de largar, también por una medición de la bicicleta.

La sanjuanina Dibella, bronce en contrarreloj

La jornada, igualmente, dejó cinco medallas para Argentina: tres platas y dos bronces. Nicolás Reynoso y Lucía Miralles se quedaron con la plateada en el cross-country de mountain bike; Julieta Benedetti Venturella y Delfina Dibella Latorre fueron plata y bronce, respectivamente, en la contrarreloj de ruta femenina; y Josefina Mella logró el bronce en pistola de aire 10 metros.

En natación, Agustina Hein estableció un nuevo récord panamericano junior en los 400 metros libre, con 4m13s41, clasificando a la final como la mejor de la serie.

Con estas actuaciones, Argentina marcha novena en el medallero, que es liderado por Brasil (6-2-3), Chile (5-2-2) y Colombia (2-1-4).