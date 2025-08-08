sábado 9 de agosto 2025

Coghlan

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati

El principal acusado por el homicidio de Diego Fernández, desaparecido en 1984, sorprendió a testigos con diferentes hipótesis sobre cómo aparecieron los restos hallados junto a la casa que fue de Gustavo Cerati, en Coghlan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cristian graf

El principal acusado por el homicidio de Diego Fernández, desaparecido en 1984, sorprendió a testigos con diferentes hipótesis sobre cómo aparecieron los restos hallados junto a la casa que fue de Gustavo Cerati, en Coghlan.

La investigación por el asesinato de Diego Fernández, el adolescente visto por última vez en 1984, sumó un elemento llamativo: un testigo aseguró que el único sospechoso, Cristian Graf, expuso tres explicaciones diferentes sobre el hallazgo de los huesos en un terreno de Coghlan, lindero a la propiedad donde vivió Gustavo Cerati.

El encargado de la obra donde aparecieron los restos, Daniel Scarfo, contó a TN que tuvo un breve diálogo con Graf poco después del descubrimiento. Según su relato, la charla ocurrió en la vereda, minutos después de que la policía fuera alertada. Allí, el excompañero de escuela de la víctima sugirió primero que el lugar había sido, décadas atrás, sede de una iglesia y que tal vez los huesos correspondían a un sacerdote enterrado allí.

En la misma conversación, agregó otra teoría: que en ese mismo terreno había existido un establo en tiempos muy antiguos, “tipo 1800”, dijo Scarfo que recordó Graf. Pero la tercera hipótesis fue la que más intrigó a los trabajadores: mencionó que, al construir la pileta, se trajo un camión de tierra para nivelar y que los restos podrían haber llegado entonces. Scarfo, sin embargo, consideró poco probable que una carga de ese tipo contuviera un esqueleto humano completo.

El episodio que destapó el caso ocurrió el martes 20 de mayo, entre las dos y las tres de la tarde. Mientras perfilaban una medianera, uno de los obreros abrió un hueco con la pala y, para sorpresa de todos, comenzaron a caer huesos hacia el sector en obra. Scarfo recordó que, entre las piezas encontradas, vio un fémur, mandíbula, costillas, una llave y un reloj Casio, detalle que lo remitió de inmediato a la década del ’80. Los restos estaban a tan solo 40 o 50 centímetros de profundidad. La policía y la médica forense llegaron rápidamente y retiraron el material, impidiendo que los trabajadores continuaran observando.

Días después, un antiguo compañero de escuela de Fernández, residente en el exterior, se contactó con la fiscalía tras leer la noticia en el chat de egresados. Su testimonio apuntó directamente a Graf, de 56 años, amigo de la víctima y residente en la casa junto a la cual se produjo el macabro hallazgo.

