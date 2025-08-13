miércoles 13 de agosto 2025

Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

La víctima recibió un disparo en la pierna durante un enfrentamiento vinculado a una denuncia por robo en Rivadavia. Fue operada en el Hospital Rawson y hay un detenido. La investigación está a cargo de la UFI Genérica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer resultó herida de bala en la pierna durante una disputa que se registró en la noche del pasado lunes en el Barrio Aramburu, Rivadavia. La víctima fue trasladada al Hospital Rawson, donde fue intervenida quirúrgicamente para extraerle el proyectil.

Según indicaron fuentes judiciales a este diario, el incidente está relacionado con un conflicto previo entre dos hombres. Uno de ellos había denunciado al otro por un presunto robo, y la situación derivó en un enfrentamiento que involucró a aproximadamente cinco personas.

Durante la discusión, uno de los hombres sacó un arma de fuego y efectuó disparos, uno de los cuales alcanzó a la novia del denunciante. La mujer, que no fue identificada, recibió atención médica inmediata.

Tras la operación, la víctima permanece bajo observación médica para asegurar su recuperación y descartar complicaciones derivadas del impacto. Las autoridades destacaron la rapidez de la asistencia sanitaria como un factor clave para que la herida no fuera de mayor gravedad.

Un hombre fue detenido por el hecho y la causa quedó a cargo del fiscal de la UFI Genérica, Ignacio Achem, quien continúa con la investigación para determinar responsabilidades y posibles imputaciones. Las autoridades trabajan ahora en esclarecer todos los detalles del enfrentamiento y las motivaciones detrás del ataque.

