El fútbol, por herencia y amor a su padre: Vir Jofré, la capitana que vivió casi una década en La Gloria y suma un quinteto de títulos

El fútbol femenino está lleno de historias y la de la capitana de La Gloria es una de ellas. Virginia Jofré (33) tiene un lazo de amor con el fútbol y de herencia por su padre, que le inculcó la redonda desde que era una niña. Después de tanto esfuerzo y de pelear de punta a punta el campeonato de la Liga, el equipo sanjuanino le ganó a Palermo y levató una copa más a su historia. La estadía en la cancha de Enfermera Medina y el quinteto de títulos que cosechó con los colores de 'su casa'.

Virginia Jofré juega al fútbol desde que tiene memoria. Desde niña empezó a patear la pelota con sus amigos de Concepción y se armó de sus primeras armas en las callecitas de la cuadra: con el roce, el jugar hasta que se haga de noche y soñar con un día llegar -por qué no- a las grandes ligas.

Antes de tocar las puertas de su primer club, tuvo un motivador muy especial: su padre Javier, quien le inculcó este deporte tan lindo y popular al notar sus condiciones y ella no se puso techo y siguió a ojos cerrados sus pasos. "La pasión por jugar al fútbol fue gracias a mi papá, que era re fanático de esto y también jugaba a la pelota. La verdad que fue hermoso que él me haya inculcado este deporte que tanto me gusta", relató la capitana de La Gloria.

Gracias a él pude tener esta pasión que tanto me encanta

Con el empujoncito de su papá y el hambre de comerse la cancha, dijo que comenzó a jugar en Villa Belgrano, que quedaba a pocos metros de su casa y podía moverse sola. Cuando fue creciendo, fue buscando alternativas para pegar el salto y vistió la camiseta de Independencia. Luego de eso, apareció La Gloria, "y ahí me quedé", afirmó. Pese a que después tuvo un paso por Juventud Rivera, terminó regresando al elenco glorioso.

"Acá llevo como fácil 8 años más o menos. Títulos tengo 4 o 5 con La Gloria, la verdad que son bastantes. Y estoy muy contenta de haberlos obtenido con el club donde siempre me he quedado, que siento que es como mi familia", aseguró.

La capitana de La Gloria fue una de las claves del equipo que se consagró campeón del futsal de Primera División Femenino. Aunque no se lo esperaba, el técnico y la Preparadora Física confiaron en ella para llevar la cinta y eso la llenó de orgullo. "La verdad que no me la veía venir", contó. "Me puso muy contenta desde lo personal". Igual, dejó en claro que el mérito es de todo el grupo: "Puede que el rol de capitana haya jugado un poquito, pero creo que fue más todo lo grupal".

Después de varios torneos en los que se les escapó por poco, el equipo de calle Enfermera Medina finalmente gritó campeón y lo hizo de forma invicta. "Venimos luchándola hace rato, este campeonato lo necesitábamos", dijo emocionada. Para ella, el futsal es mucho más que un deporte: "Me dio todo, desde amigas, compañeras... aprendí mucho, lloré mucho también". Y cerró con orgullo: "Ser campeona y capitana con este equipo fue algo hermoso".