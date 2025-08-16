sábado 16 de agosto 2025

Capacitaciones

Rawson lanza inscripciones para cursos gratuitos del Programa Red de Oficios municipal

La Municipalidad invita a la comunidad a sumarse a propuestas de formación en distintas áreas para potenciar oportunidades laborales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Municipalidad de Rawson, a través de la Oficina de Empleo y Capacitación laboral, abrirá este lunes 18 de agosto, de 9 a 12 horas, las inscripciones para una variada oferta de cursos gratuitos en el Complejo La Superiora.

Las capacitaciones están destinadas a personas de ambos sexos mayores de 18 años, quienes deberán presentarse con DNI original y certificado de culminación de estudios primarios y/o secundarios.

image

Entre las opciones formativas se encuentran Manicura, Peluquería, Electricidad Domiciliaria Nivel 1 (exclusivo mujeres), Manejo de Máquinas Textiles, Soldador Domiciliario, Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados, Ayudante Terapéutico, Panadería, Mozo para Eventos, Elaboración de Alimentos sin T.A.C.C. y Manejo de Máquinas 3D, brindando herramientas para mejorar la empleabilidad y generar nuevas oportunidades laborales en la comunidad.

Por David Cortez Vega

