¿Nubes y lluvias aisladas?: así estará el tiempo este lunes en San Juan

SMN.

El SMN anticipó un día con cielo cubierto, probabilidad de lluvias y viento que podría intensificarse hacia la noche. La mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 17°C.

El día arrancará con una temperatura mínima de 11°C y se prevé que la máxima no supere los 17°C, en el marco de un ambiente fresco y las nubes cubrirán el cielo durante toda la jornada.

Además, se anticipa la presencia de viento del sector Este, que podría intensificarse por la noche, con ráfagas que alcanzarían entre los 42 y 50 km/h. Captura de pantalla 2025-08-17 202754

