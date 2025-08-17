Cayó en el Barrio La Estación un prófugo que hace 10 meses no volvió de una salida transitoria

En la madrugada de este domingo se conoció que un hombre de 23 años, intensamente buscado por la Justicia, fue aprehendido por personal de la Comisaría 6° de Rawson . Se encontraba en el interior del Barrio La Estación .

Se trata de Alexander Jair Veragua Montaña, quien tenía un pedido de captura por una causa caratulada “c/robo” y había evadido una salida transitoria del Servicio Penitenciario Provincial otorgada el 3 de octubre de 2024.

El operativo policial se realizó tras un seguimiento realizado por los efectivos de la Comisaría Sexta, quienes lograron interceptar al sujeto en la manzana 24 del barrio, donde se encontraba oculto.

Según las fuentes, Veragua Montaña estaba siendo intensamente buscado desde hacía varios meses debido a su evasión del sistema penitenciario. El detenido quedó inmediatamente a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con los trámites legales correspondientes por la causa en su contra.