miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Fue atacado por tres jóvenes a la salida de la escuela, sin que mediara robo ni discusión. El móvil sigue siendo un misterio y su familia inició una colecta para costear la millonaria cirugía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
escuela josé manuel estada

Un adolescente rawsino quedó internado con graves lesiones tras ser atacado sin razón aparente por tres jóvenes, a pocos metros de su escuela. La familia busca recaudar fondos para afrontar la costosa cirugía que necesita.

Lee además
denuncian que una clinica de rodeo obro a lo garder: dos medicos, un bioquimico y una empresaria, en la mira
Exclusivo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira
En el centro de la imagen, Carlos Macchi, el ex juez civil que fue destituido, condenado y cuyo camino podría ser el mismo para el juez Pagés
Repercusiones

Expropiaciones: fuentes de la querella califican a la estrategia de Pagés como un "absurdo jurídico"

La escena ocurrió este martes, pasadas las 17, cuando el estudiante salía de la Escuela Secundaria José Manuel Estrada. De acuerdo a las primeras averiguaciones, tres chicos, de edad similar a la víctima, se le abalanzaron y comenzaron a golpearlo salvajemente. No hubo discusión previa, ni intento de robo: la agresión fue directa y desconcertante.

Testigos que pasaban por la zona lograron intervenir y frenar la paliza, evitando que la situación fuera aún peor. El menor fue trasladado de inmediato al Hospital Rawson, donde confirmaron que sufrió fractura de mandíbula y otras lesiones. Ahora permanece internado, a la espera de una operación reconstructiva que requiere prótesis y que tiene un costo cercano a los tres millones de pesos.

Ante la imposibilidad de la familia de cubrir ese gasto, iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero. Quienes deseen colaborar pueden enviar su aporte al alias Noelia.oro84, a nombre de Noelia Sara Oro.

La Policía trabaja para identificar a los responsables de este violento y enigmático ataque, cuyo motivo todavía es un misterio.

Temas
Seguí leyendo

Le quiso sacar el radiador al auto, lo atrapó el hermano de la víctima y lo retuvo hasta que llegó la policía

Impresionante incendio en una finca de Caucete: ardió un depósito de maderas

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Abusó de su pequeña hija en su casa de Rawson y fue condenado a tres años de prisión

Detuvieron a un hombre que intentó robar tras entrar por el techo de una casa en Médano de Oro

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

El conductor que terminó con su auto adentro un canal en Rivadavia, perdió el control por esquivar una moto

Operarán a la menor que fue atropellada por un policía en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una venganza termino con una mujer baleada en el barrio aramburu: que paso
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba
Fuertes declaraciones

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales
En las redes

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales

Te Puede Interesar

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por primera vez, Ambiente trabaja en mapas de riesgo de San Juan en torno a la sequía y el calor, en medio del cambio climático.
Clima

Jueves a puro sol y sin nubes en San Juan

El orreguismo encuesta a los sanjuaninos para definir el candidato que quiere la gente para las legislativas
Política y números

El orreguismo encuesta a los sanjuaninos para definir el candidato que quiere la gente para las legislativas

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

En el centro de la imagen, Carlos Macchi, el ex juez civil que fue destituido, condenado y cuyo camino podría ser el mismo para el juez Pagés
Repercusiones

Expropiaciones: fuentes de la querella califican a la estrategia de Pagés como un "absurdo jurídico"