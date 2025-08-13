Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Un adolescente rawsino quedó internado con graves lesiones tras ser atacado sin razón aparente por tres jóvenes, a pocos metros de su escuela. La familia busca recaudar fondos para afrontar la costosa cirugía que necesita.

La escena ocurrió este martes, pasadas las 17, cuando el estudiante salía de la Escuela Secundaria José Manuel Estrada. De acuerdo a las primeras averiguaciones, tres chicos, de edad similar a la víctima, se le abalanzaron y comenzaron a golpearlo salvajemente. No hubo discusión previa, ni intento de robo: la agresión fue directa y desconcertante.

Testigos que pasaban por la zona lograron intervenir y frenar la paliza, evitando que la situación fuera aún peor. El menor fue trasladado de inmediato al Hospital Rawson, donde confirmaron que sufrió fractura de mandíbula y otras lesiones. Ahora permanece internado, a la espera de una operación reconstructiva que requiere prótesis y que tiene un costo cercano a los tres millones de pesos.

Ante la imposibilidad de la familia de cubrir ese gasto, iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero. Quienes deseen colaborar pueden enviar su aporte al alias Noelia.oro84, a nombre de Noelia Sara Oro.

La Policía trabaja para identificar a los responsables de este violento y enigmático ataque, cuyo motivo todavía es un misterio.