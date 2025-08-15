Uñac, Gioja, Andino y Gramajo definen los candidatos con la conducción del PJ en 25 de Mayo

Este viernes, es la segunda reunión de la mesa chica del peronismo sanjuanino. Los accionistas mayoritarios del Partido Justicialista de San Juan, el senador Sergio Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja, están en 25 de Mayo. Los exgobernadores mantienen un encuentro con el exintendente de Chimbas -fundador del San Juan Te Quiero- Fabián Gramajo y con el exintendente de San Martín, Cristian Andino. El anfitrión es el presidente del partido, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano. También están presentes los vicepresidentes, la legisladora Graciela Seva y el intendente de Pocito, Fabián Aballay.

Es la segunda vez que los siete dirigentes del justicialismo se ven las caras frente a frente. La primera sucedió el martes a la tarde en las inmediaciones de una conocida parrillada en Pocito. Las dos veces, los cónclaves estaban destinados al secreto, pero hubo filtraciones de información. Pese a que ninguno de los protagonistas quiso confirmar los datos, este diario pudo saber que hablaron de un "mazo que se bajara y da de nuevo" e incluso dijeron que de esa mesa "tiene que salir el próximo gobernador". Ese día no hubo fumata blanca respecto a los nombres propios de la lista.

Es importante recordar que Gioja y Andino son los que perfilan para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales del 26 de octubre por los espacios mayoritarios. El primero tiene el acompañamiento de su sector. Mientras que el sanmartiniano cuenta con el respaldo del uñaquismo. También tiene chances Gramajo. Los tres están en carrera. De momento, la discusión está en una encerrona. Gioja no quiere que Andino sea quien encabece. En tanto, Uñac todavía sostiene al exintendente. La palabra que usaron los operadores justicialistas es que el tres veces gobernador usó el poder de veto. Por contrapartida, Uñac señaló el respaldo territorial de nueve intendentes del peronismo y de la mayoría de los diputados provinciales.

