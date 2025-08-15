viernes 15 de agosto 2025

Capital

Atrapan a una ladrona de sábanas en el microcentro sanjuanino

La mujer supuestamente actuó con otras dos mujeres, que lograron huir de la escena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sabanas

Una mujer fue detenida este jueves en pleno microcentro de San Juan luego de ser sorprendida con tres juegos de sábanas que habían sido robados de un conocido comercio.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la División Policía Ciclística realizaban recorridas de prevención por calle Ignacio de la Roza y General Acha. En ese momento, un ciudadano alertó sobre un robo en el local “ZOOM”. Según relataron los empleados, tres mujeres habían ingresado al negocio, ocultaron las sábanas en una bolsa de residuos negra y se dieron a la fuga.

Minutos después, en calle Mitre, pasando General Acha, los uniformados interceptaron a una de las sospechosas, identificada como Flavia Lorena Capdevilla, quien llevaba una bolsa con los tres juegos de sábanas en su interior. El personal del comercio se presentó en el lugar y reconoció la mercadería como propia.

La mujer quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, mientras que las otras dos sospechosas aún permanecen prófugas.

