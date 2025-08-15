viernes 15 de agosto 2025

Sufrió graves heridas

Un obrero cayó del cuarto piso en el Edificio 9 de Julio

El hecho sucedió durante la semana y se conoció este viernes por la mañana. El damnificado, que llevaba puesto el arnés, pero que se habría desenganchado en un descuido, se encuentra en estado reservado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un obrero que trabaja en la obra de refacción del Edificio 9 de Julio cayó de una importante altura y, como consecuencia, sufrió severas lesiones que lo mantienen en estado reservado. Según indicaron fuentes allegadas, el hecho sucedió el martes último y trascendió este viernes por la mañana.

Acorde citaron fuentes calificadas, el albañil perdió el equilibrio y cayó al vacío desde el cuarto piso, es decir de unos 12 metros de altura, por lo que resultó herido y, de inmediato, debió ser trasladado al Hospital Rawson para ser asistido por personal médico.

A partir del hecho, inició una investigación judicial en la UFI de Delitos Especiales para determinar las causas del accidente laboral, que despertó la preocupación de los presentes. Lo que se supo es que, si bien llevaba puesto el arnés correspondiente, lo habría desenganchado de la contención, mientras soldaba, y en un descuido resbaló.

"Se desenganchó para correrse y volver a engancharse y falló en la maniobra", sostuvieron las fuentes al mismo tiempo que agregaron: "Le están haciendo pericias a los elementos de seguridad".

El damnificado fue identificado como Matías Fioretti Aballay, de 30 años, quien sufrió factura de columna , de vértebras, fractura de tobillo derecho y fractura de maxilar facial derecho, como así también presentó luxación de codo. Por su estado, luego, fue trasladado a una clínica privada donde sigue monitoreado por personal especializado, internado en terapia intensiva.

El edificio, donde funcionó durante décadas la administración pública provincial hasta que se trasladaron estas oficinas al Centro Cívico, se encuentra en plena restauración para que a fines del 2026 empiece a funcionar allí un anexo del Poder Judicial Provincial.

