Arde la pulseada Uñac-Gioja por las candidaturas y Chimbas avisó que no quiere que Andino encabece

La pelea por los candidatos del peronismo sanjuanino está al rojo vivo. En la víspera a la presentación legal de los nombres -el domingo hasta las 23.59- todavía no hay consenso. Los dos exgobernadores, Sergio Uñac y José Luis Gioja, sostienen una pulseada para definir la cabeza de la lista para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En tanto, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, en su rol de presidenta de Junta Departamental, aseguró: "No compartimos que encabece la lista a diputados nacionales el señor Cristian Andino, ni tampoco aceptamos el tercer lugar para nuestro espacio político San Juan Te Quiero".

Este sábado, durante la mañana, hubo reuniones de distintos sectores del justicialismo. La disconformidad con el sistema de elección de candidatos es total. Ya sea que la decisión la tome la Mesa Ejecutiva del partido -con mayoría uñaquista- o en la mesa chica de Uñac y Gioja. Mientras en Chimbas los ánimos están caldeados, en Rawson la situación es diferente. El intendente Carlos Munisaga, según comentaron fuentes de su entorno, sostiene la sociedad con el exintendente Fabián Gramajo. "Qué tengan suerte" si (los exgobernadores) quieren imponer un candidato, habría dicho su círculo íntimo.

De todas formas, tanto Chimbas como Rawson estiman que el diálogo está abierto. Gramajo podría aceptar un segundo o tercer lugar en una lista que no esté encabezada por Andino, por ejemplo.

Por ahora, el senador Uñac y el presidente del partido, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, insisten en la postulación del exintendente de San Martín, Cristian Andino. También aseguran que cuentan con el respaldo de nueve intendentes: Rodolfo Jalife (25 de Mayo), Daniel Banega (9 de Julio), José Castro (Angaco), Sebastián Carbajal (Calingasta), Romina Rosas (Caucete), Matías Espejo (Jáchal), Fabián Aballay (Pocito), Analía Becerra (San Martín), y David Domínguez (Ullum). No obstante hay dudas sobre el real posicionamiento de los caciques justicialistas. Principalmente sobre la opinión de Rosas, Castro, Espejo y el albardonero Juan Carlos Abarca. Quizá no están tan casados con la idea de Andino candidato.

Del lado del tres veces gobernador, que busca el primer lugar de la lista, aseguran que Uñac está "encaprichado" y que pone en juego la competitividad de la lista. "Están acostumbrados a imponer, no saben cómo construir", dijo una fuente de jerarquía del sector de Gioja. El exmandatario provincial no quiere que Andino ocupe la cabeza y está dispuesto a discutir otras opciones. Según manifestó a un grupo de dirigentes, el sanmartiniano no puede ser el candidato porque no es peronista y no tiene una postura clara respecto al Gobierno nacional de Javier Milei. ¿Y Gramajo? Las conversaciones están abiertas.

De acuerdo a la información que maneja este diario, este sábado a la tarde es la reunión de Mesa Ejecutiva del Partido Justicialista, que está integrada por Quiroga Moyano, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, la diputada Marisa López, la diputada Sonia Ferreyra, el exsenador Rubén Uñac, la vicepresidenta Graciela Seva, el exdiputado Leonardo Gioja, el exintendente Juan Carlos Gioja y la asesora de Fabián Gramajo, Agostina Testa. En el giojismo todavía no conocen el horario. "Ni idea, no nos han convocado aún", dijeron.

Aparentemente, el uñaquismo planea reunir de último minuto a la Mesa Ejecutiva con carácter oficial y tomar la decisión con o sin el sector de Gioja. Barajan esa opción desde el cónclave peronista del viernes en 25 de Mayo. Participaron Uñac, Juan Carlos Gioja, Gramajo, Andino, Aballay y Graciela Seva. No hubo fumata blanca, sino que complicó todavía más las cosas. El giojismo quedó en dar su punto de vista hoy, pero todavía no sucede. Si la cuestión se dilata más tiempo, todo indica que la mayoría que tiene el senador nacional en la Mesa Ejecutiva marcará el ritmo. Hay que aguardar alguna jugada del tres veces gobernador, que en varios momentos analizó "soltar la lista" y que el uñaquismo "sea el único responsable" de un eventual resultado adverso en los comicios.

Por su parte, Andino continúa con los recorridos por los departamentos y las publicaciones en redes sociales al estilo candidato. En las últimas horas, compartió imágenes de actos en 25 de Mayo y San Martín.