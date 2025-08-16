Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico

Un hecho insólito y asqueroso ocurrió en Santiago del Estero. Un sujeto que estaba vendiendo “comida” fue detenido en medio de una fiesta patronal. Pero la aprehensión tiene una razón grave, es que estaba vendiendo milanesas hechas con papel higiénico. Y como si no fuera poco, le encontraron “chorizos” hechos con el mismo papel y tenía aderezos en mal estado.

El hecho salió a la luz durante un operativo de control bromatológico realizado por la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad, con apoyo de la Policía.

Al inspeccionar el puesto, los agentes descubrieron no solo los inusuales productos, sino también graves irregularidades en materia de higiene, como superficies contaminadas y una manipulación inadecuada de los alimentos.

Inmediatamente se dispuso el decomiso de la mercadería, se labró un acta de infracción y se procedió a la clausura del lugar. El responsable, oriundo de Tucumán, fue demorado por la Policía y se inició en su contra una denuncia penal.

El episodio ocurrió en el marco de las celebraciones religiosas y culturales en honor a la Virgen del Carballo, que convocaron a miles de personas en Monte Quemado. Gracias a la rápida intervención de las autoridades, se evitó que los asistentes consumieran alimentos que representaban un alto riesgo para la salud.

Fuente: La Gaceta