El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas

El exintendente de San Martín, Cristian Andino, es el dirigente que encabezará la boleta de candidatos a diputados nacionales del peronismo para las elecciones legislativas del 26 de octubre. El sanmartiniano contó con el respaldo del senador Sergio Uñac. De acuerdo a la información, al menos nueve intendentes y el bloque Justicialista en la Legislatura provincial apoyaron la postulación de Andino. Estará acompañado por la intendenta de Caucete, Romina Rosas, y por el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, que cerró de último minuto.

Este domingo, durante la mañana, la Mesa Ejecutiva del partido todavía deliberaba con el sector del exgobernador José Luis Gioja para que integre la nómina. Sin embargo, el tres veces gobernador pegó por portazo. Definió que no haya candidatos en su nombre tal como anticipó este diario. Gioja había advertido en varias ocasiones que iba a "soltar la lista" y que cargaría contra Uñac por una "eventual derrota".

El peronismo, al igual que los demás frentes, tiene tiempo hasta las 23.59 de hoy para presentar los candidatos ante la Justicia Electoral. Fuerza San Juan tiene a Andino como cabeza de lista, luego a Rosas y Gramajo. Completan la nómina: Edith Liquitay (PTP), Gabriel Castro (Frente Renovador) y Rosana Rubiño (Frente Grande).

Andino es un hombre que construyó confianza con los caciques del justicialismo durante el 2024 y principios del 2025. Hizo recorridas por los departamentos y participó de encuentros vecinales. Principalmente, afianzó su vínculo con el presidente del Partido Justicialista, el diputado provincial y exintendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano. Todo bajo el paraguas de la estructura que todavía conserva del senador Uñac, quien durante las últimas horas del sábado tuvo el rol de operador y posicionó al sanmartiniano en las reuniones con el giojismo y el San Juan Te Quiero.

La confirmación de Andino como primer candidato de Fuerza San Juan generó resistencias. En los dos cónclaves que convocaron a Uñac, Gioja -o un representante como Juan Carlos Gioja-, Gramajo, el propio Andino, Quiroga Moyano y los vices del partido, Graciela Seva y Fabián Aballay, no hubo fumata blanca. El sector de Gioja pretendía que el tres veces gobernador liderase la lista del peronismo. No hubo caso. Pese a los argumentos del espacio, que esgrimieron el carácter nacional de la elección y el discurso anti Javier Milei de Gioja, sumado a su trayectoria dentro del justicialismo, la Mesa Ejecutiva decidió que sea el exintendente de San Martín.

Las tratativas llegan a buen puerto con el San Juan Te Quiero, la Mesa Ejecutiva -dominada por el uñaquismo- incluyó al chimbero Gramajo en tercer lugar. Es un ofrecimiento que hicieron en varias ocasiones y que tuvo respuestas diversas, pero nunca fue descartado. El sábado, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, envió un comunicado que rezaba que la fuerza política San Juan Te Quiero no integraría una lista en ese puesto y que tampoco compartía la decisión de la cúpula del justicialismo de posicionar a Andino primero. Sin embargo, fue una advertencia en medio del "diálogo abierto". Después, hubo una confirmación del exintendente.