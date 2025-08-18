lunes 18 de agosto 2025

Polémica

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia

La Asesoría Legal de la UNSJ aconsejó anular los comicios del Departamento de Geofísica por supuestas irregularidades en los padrones. La fórmula ganadora, encabezada por Gustavo Ortiz, anticipó que no permitirá una nueva votación y evalúa judicializar el caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-18 at 6.08.19 PM

La Dirección General de Asuntos Legales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) emitió un dictamen categórico en el que recomienda declarar nula la elección de Director y Subdirector del Departamento de Geofísica, Astronomía y Física (GAF) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), realizada en junio pasado. El organismo fundamenta su postura en la exclusión de docentes del padrón electoral, pese a que los mismos desempeñan funciones efectivas en cátedras vinculadas al área. Según el informe, esta situación vulnera el principio de igualdad y constituye un caso de “exclusión indebida”.

El planteo apunta directamente a la fórmula encabezada por el doctor Gustavo Ortiz y el licenciado Arturo Güell, quienes resultaron electos frente a Jorge Correa y Sergio Barros. Ortiz, sin embargo, rechaza la posibilidad de repetir los comicios y sostiene que los padrones se confeccionaron en base a lo dispuesto por la Junta Electoral de la Facultad, dado que los docentes cuestionados ahora integran el nuevo Departamento de Matemática, Química y Estadística.

dictamen

Este martes, el Consejo Directivo de la FCEFN deberá resolver si acata la recomendación legal o ratifica la elección ya realizada. Ortiz adelantó que no aceptará la repetición del acto y advirtió que, de ser necesario, recurrirá a la Justicia Federal una vez agotadas las instancias administrativas.

"Creemos que a esta altura es una cuestión política. Ninguna de las docentes que iniciaron el expediente estaban presentes cuando discutíamos el tema de los padrones", advirtió Ortíz al respecto.

