La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia

La Dirección General de Asuntos Legales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) emitió un dictamen categórico en el que recomienda declarar nula la elección de Director y Subdirector del Departamento de Geofísica, Astronomía y Física (GAF) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), realizada en junio pasado. El organismo fundamenta su postura en la exclusión de docentes del padrón electoral, pese a que los mismos desempeñan funciones efectivas en cátedras vinculadas al área. Según el informe, esta situación vulnera el principio de igualdad y constituye un caso de “exclusión indebida”.

El planteo apunta directamente a la fórmula encabezada por el doctor Gustavo Ortiz y el licenciado Arturo Güell, quienes resultaron electos frente a Jorge Correa y Sergio Barros. Ortiz, sin embargo, rechaza la posibilidad de repetir los comicios y sostiene que los padrones se confeccionaron en base a lo dispuesto por la Junta Electoral de la Facultad, dado que los docentes cuestionados ahora integran el nuevo Departamento de Matemática, Química y Estadística.

Este martes, el Consejo Directivo de la FCEFN deberá resolver si acata la recomendación legal o ratifica la elección ya realizada. Ortiz adelantó que no aceptará la repetición del acto y advirtió que, de ser necesario, recurrirá a la Justicia Federal una vez agotadas las instancias administrativas.

"Creemos que a esta altura es una cuestión política. Ninguna de las docentes que iniciaron el expediente estaban presentes cuando discutíamos el tema de los padrones", advirtió Ortíz al respecto.