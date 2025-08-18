lunes 18 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025

Quiénes reemplazarían a Patricia Bullrich y a Luis Petri, candidatos en octubre

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y su colega de Defensa, Luis Petri, buscarán cargos legislativos nacionales en las elecciones de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Javier y Karina Milei decidieron jugar fuerte para ganar las elecciones legislativas del 26 de octubre y pusieron a dos de los ministros clave para encabezar listas de diputados y senadores, pero también para instalarlos como posibles gobernadores en 2027.

Lee además
quienes acompanaran en las boletas libertarias a patricia bullrich y a espert
Elecciones 2025

Quiénes acompañarán en las boletas libertarias a Patricia Bullrich y a Espert
patricia bullrich es candidata a senadora por la ciudad de buenos aires
Confirmado

Patricia Bullrich es candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

En la mesa chica del Gobierno guardan bajo 7 llaves los nombres de quienes Milei y Karina piensan para reemplazar a Patricia Bullrich en Seguridad y a Luis Petri en el Ministerio de Defensa, a partir del 10 de diciembre

Las fuentes cercanas a Milei aseguran que el presidente no tiene apuro en pensar su próxima movida de ajedrez en la cúpula del poder libertario, y aunque no descarta un relanzamiento total del gabinete para después de las elecciones del 26 de octubre, por ahora le bajan un poco el tono. Otro que deberá buscar reemplazo es para el vocero presidencial y electo legislador porteño, Manuel Adorni.

En todos los casos de funcionarios candidatos, en la Casa Rosada aseguran que no serán candidatos testimoniales y que asumirán en sus bancas tras ser electos. "Todo dependerá del resultado electoral del 26 de octubre. No es lo mismo un triunfo aplastante del oficialismo que un empate técnico a nivel nacional, o una derrota de La Libertad Avanza”, admiten en Balcarce 50.

Los nombres que suenan para los cambios de gabinete

Entre los nombres para reemplazar tanto a Bullrich en Seguridad como a Petri en Defensa, era ampliamente mencionado el intendente de General Pueyrredón y también candidato a legislador bonaerense por el acuerdo LLA-PRO, Guillermo Montenegro. Pero el mismo jefe comunal aseguró que asumirá su banca, y no descarta posicionarse como futuro candidato a gobernador en el mayor distrito electoral del país en 2027.

Fuentes de la Casa de Gobierno admiten que Milei y Karina podrían ofrecerle tanto a Montenegro, como a Adorni, y a otros dirigentes del PRO, mostrar la integración de la alianza electoral en el futuro gabinete, y en ese marco, ofrecerles cargos en el gabinete nacional después de que asuman en sus bancas legislativas, como una necesidad superior

“En ese caso -se defienden en Casa Rosada- no serán candidaturas testimoniales” como las que critican de los intendentes del kirchnerismo. En la Casa Rosada apuntan al caso de la intendenta Mayra Mendoza, de Quilmes y a la vicegobernadora Verónica Magario.

También se especula en los pasillos de Balcarce 50 sobre el posible desembarco de otros referentes del PRO, como Cristian Ritondo o Diego Santilli, y del propio presidente de la Cámara de Diputados y armador libertario, Martín Menem.

Y de la salida, siempre desmentida, del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Con el armado de listas de cara a octubre, además de aprovechar para mover piezas del Gabinete que podría derivar en un aumento del poder de Karina con la designación de ministros con personas de su círculo de confianza. También se abre el debate con otros sectores internos del gabinete, como el propio Milei y el asesor Santiago Caputo, como el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, nuevo miembro de la mesa chica libertaria.

Temas
Seguí leyendo

Los candidatos de La Libertad Avanza en CABA: Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezarán las listas de senadores y diputados

El Grovana de Karina: cuánto cuesta el reloj que usa la hermana del Presidente

Javier Milei respaldó a Karina, tras versiones que indicaban que usaba un reloj Rolex

Karina Milei cambió al responsable médico de la Unidad Presidencial

La Justicia Federal falló contra Ian Moche, en su causa contra Javier Milei

Miércoles caliente en Diputados: Vetos, proyectos de los gobernadores y comisión $LIBRA

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el grovana de karina: cuanto cuesta el reloj que usa la hermana del presidente
Polémica

El Grovana de Karina: cuánto cuesta el reloj que usa la hermana del Presidente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en los pies y las manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en los pies y las manos

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su ángel
Testimonio

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su "ángel"

Te Puede Interesar

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en los pies y las manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en los pies y las manos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia
Polémica

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones
Dato random

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones