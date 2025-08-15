viernes 15 de agosto 2025

Confirmado

Patricia Bullrich es candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

El presidente Javier Milei mostró su apoyo rápidamente en redes sociales. “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!!

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este viernes que se presentará como candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza en las elecciones de octubre próximo. En su publicación, remarcó que “la próxima batalla” está en la Cámara alta. “Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, detalló.

El presidente Javier Milei mostró su apoyo rápidamente en redes sociales. “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande @PatoBullrich dando la pelea en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas... VLLC!”, publicó en X.

“Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente”, le contestó Bullrich.

A fines de julio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había comentado la posibilidad de que la ministra se candidateara. También había deslizado la posibilidad de que sea la compañera de fórmula del mandatario en 2027.

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, escribió hoy la titular de la cartera de Seguridad.

Bullrich se decidió por la candidatura, según dijo, “después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la ley”. Su anuncio incluyó críticas al kirchnerismo.

“El esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”, sumó.

Remarcó que su candidatura es “dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Milei”. “Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”, concluyó.

El anuncio de Bullrich confirmó lo que ya se esperaba. Su candidatura era uno de los espacios que quedaba por resolver sobre quiénes encabezarían los puestos más importantes de las listas en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, donde LLA y Pro comparten frente. Aunque se desconoce quién escoltará a la ministra, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que sea el economista y consultor Agustín Monteverde, detalló LA NACION.

Monteverde tiene un buen vínculo con Milei y trabaja en el sector privado. Se busca que dé el salto a la política de la mano de los libertarios. El economista es socio del Jockey Club, donde Milei estuvo de anfitrión hace un par de semanas en el almuerzo de la entidad. Milei le regaló ese día su discurso impreso.

Todavía quedan incógnitas sobre quiénes ocuparán otros puestos en las listas. Lo que se conoce es que el Pro y LLA oficializaron su acuerdo para compartir un frente en la Capital, luego de que los Macri aceptaran la propuesta de Karina Milei. Se decidió que sumaran dos representantes en la lista de diputados nacionales por la ciudad.

Se sabe que el economista José Luis Espert estará al frente de la boleta de diputados en territorio bonaerense. El principal conflicto se encuentra en los postulantes porteños.

