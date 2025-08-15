sábado 16 de agosto 2025

Condena

Entre asesinos: Las primeras horas en la cárcel del ex marido de Julieta Prandi

Condenado a 19 años por violencia y abuso sexual contra su ex mujer Julieta Prandi, Claudio Contardi está recluido en el penal donde están, por ejemplo, los asesinos de Fernando Báez Sosa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras la condena a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, Claudio Contardi fue trasladado durante la madrugada del 15 de agosto a la Alcaidía Departamental de Melchor Romero, la misma unidad en la que cumplen condena los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Según informaron en DDM (América TV), y tras el rechazo al pedido de prisión domiciliaria presentado por su abogado, Fernando Sicilia, Contardi habría pasado sus primeras horas en el penal en medio de un clima de “terror”.

"Recién pasó su primera noche allí, anoche. La anterior la había pasado en la comisaría y desde allí lo trasladaron a Melchor Romero, donde están los rugbiers. Están evaluando si lo trasladan al penal de Campana, donde se encuentra Julio César Grassi", contó el periodista Santiago Sposato.

Guido Zaffora, que tuvo comunicación con el nuevo representante legal del empresario gastrónomico, sumó algunos detalles sobre cómo fueron las horas allí: "Lo quieren hacer pasar como una víctima. Que llegó a la alcadía tres, que le dieron guiso toda la noche, que se la pasó llorando y con la mirada perdida".

Claudio Contardi compartirá el penal de Melchor Romero con los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Baéz Sosa

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, agravado por el grave daño causado en la salud mental de la víctima, Julieta Prandi.

Tras el juicio oral, la Justicia ordenó su detención inmediata. En ese momento, el empresario decidió prescindir de su abogado y ya cuenta con una nueva defensa, que solicitó su prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Este jueves, el empresario fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Melchor Romero, en La Plata, el mismo penal donde cumplen su condena los rugbiers responsables del asesinato de Fernando Báez Sosa, según confirmó La Nación.

Los ocho jóvenes condenados por el homicidio de Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell, cumplen su pena en esa unidad penitenciaria.

En este caso, cinco de los rugbiers —Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi— recibieron prisión perpetua por ser considerados coautores del homicidio doblemente agravado. Los otros tres, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, fueron condenados a 15 años de cárcel como partícipes secundarios.

image

