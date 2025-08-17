La Libertad Avanza acordó con Frigerio y definió a sus candidatos en Entre Ríos

La Libertad Avanza oficializó un acuerdo político con Rogelio Frigerio, actual gobernador de Entre Ríos, para definir una lista conjunta de candidatos a legisladores nacionales, según informaron fuentes partidarias. La alianza presentará una nómina común que será integrada en partes iguales por representantes de La Libertad Avanza y referentes de Juntos por Entre Ríos.

La fórmula para el Senado quedó encabezada por Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, ambos representantes de La Libertad Avanza. En tanto, la lista de diputados nacionales estará compuesta por Andrés Laumann (LLA), Alicia Fregonese (PRO), Darío Schneider (UCR) y Marina Petroff (UCR), en una proporción que refleja el entendimiento alcanzado entre los espacios.

El objetivo principal de la coalición apunta a repetir la performance de 2021, cuando Frigerio logró alrededor de 55 puntos porcentuales como candidato a diputado nacional. Dirigentes involucrados en el acuerdo consideran que la fragmentación de la oposición peronista, que competirá con tres listas, podría facilitar la obtención de cuatro bancas en la Cámara baja.

