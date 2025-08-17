domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alianza estratégica

La Libertad Avanza acordó con Frigerio y definió a sus candidatos en Entre Ríos

La Libertad Avanza selló un pacto con Rogelio Frigerio en Entre Ríos y acordaron una lista conjunta para el Congreso, con nombres repartidos en partes iguales entre libertarios y referentes de Juntos por Entre Ríos, en busca de reeditar la amplia victoria electoral de 2021 y capitalizar la división del peronismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Libertad Avanza oficializó un acuerdo político con Rogelio Frigerio, actual gobernador de Entre Ríos, para definir una lista conjunta de candidatos a legisladores nacionales, según informaron fuentes partidarias. La alianza presentará una nómina común que será integrada en partes iguales por representantes de La Libertad Avanza y referentes de Juntos por Entre Ríos.

Lee además
el mileismo sanjuanino presento sus candidatos para defender la libertad y anticipo una reunion con karina
Este domingo

El mileísmo sanjuanino presentó sus candidatos para "defender la libertad" y anticipó una reunión con Karina
La mayoría apoya a Milei a nivel nacional, pero no convergen con la estructura local. 
Cierre de listas

Uno a uno, los candidatos libertarios que no jugarán con LLA en San Juan

La fórmula para el Senado quedó encabezada por Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, ambos representantes de La Libertad Avanza. En tanto, la lista de diputados nacionales estará compuesta por Andrés Laumann (LLA), Alicia Fregonese (PRO), Darío Schneider (UCR) y Marina Petroff (UCR), en una proporción que refleja el entendimiento alcanzado entre los espacios.

El objetivo principal de la coalición apunta a repetir la performance de 2021, cuando Frigerio logró alrededor de 55 puntos porcentuales como candidato a diputado nacional. Dirigentes involucrados en el acuerdo consideran que la fragmentación de la oposición peronista, que competirá con tres listas, podría facilitar la obtención de cuatro bancas en la Cámara baja.

Temas
Seguí leyendo

Los detalles de la reunión de Orrego que selló el nacimiento de Por San Juan sin La Libertad Avanza

La Libertad Avanza profundiza el "Nunca Más" contra el kirchnerismo con un nuevo spot

A diferencia de San Juan, en el país confirmaron que bajaron las ventas por el Día del Niño en comparación con 2024

Un sospechoso del caso Nora Dalmasso terminó detenido por el crimen de un hombre en Río Cuarto

Un excomisario está preso por matar a un niño y en su casa encontraron el cadáver de una joven

El peronismo presentó sus candidatos para las elecciones: Itai Hagman en CABA y Jorge Taiana en provincia

Los candidatos de La Libertad Avanza en CABA: Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezarán las listas de senadores y diputados

Murió el reconocido actor Mario Alberto Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
a diferencia de san juan, en el pais confirmaron que bajaron las ventas por el dia del nino en comparacion con 2024
Comercio

A diferencia de San Juan, en el país confirmaron que bajaron las ventas por el Día del Niño en comparación con 2024

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad
Rawson

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Video: el símbolo de la alegría de grandes y chicos en el Parque de Mayo video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el símbolo de la alegría de grandes y chicos en el Parque de Mayo

Te Puede Interesar

Uno por uno, todos los candidatos que tendrá San Juan en las Elecciones Legislativas 2025
Rumbo a octubre

Uno por uno, todos los candidatos que tendrá San Juan en las Elecciones Legislativas 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
SMN.
SMN

¿Nubes y lluvias aisladas?: así estará el tiempo este lunes en San Juan

La primera foto de Orrego y sus candidatos para competir el 26 de octubre
Elecciones

La primera foto de Orrego y sus candidatos para competir el 26 de octubre

¡Desahogo Xeneize! Boca se sacó la mufa, goleó a la Lepra y ganó después de 120 días
Domingo feliz

¡Desahogo Xeneize! Boca se sacó la mufa, goleó a la Lepra y ganó después de 120 días

El mileísmo sanjuanino presentó sus candidatos para defender la libertad y anticipó una reunión con Karina
Este domingo

El mileísmo sanjuanino presentó sus candidatos para "defender la libertad" y anticipó una reunión con Karina