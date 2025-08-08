viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juicio

Julieta Prandi, a días del veredicto contra su ex: pidió custodia y suman testimonios de control y violencia

A días de la sentencia, la modelo pidió custodia policial y botón antipánico tras relatar el miedo que le provoca su exmarido; un exsocio de Claudio Contardi declaró sobre el control y la violencia que habría ejercido sobre ella.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-08 at 8.25.19 PM

A solo 48 horas de que se conozca el veredicto en el juicio que enfrenta Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi, el clima en torno al caso se intensifica. Testimonios de allegados y escenas de fuerte carga emocional marcaron las últimas audiencias, en las que la actriz volvió a exponer el calvario que asegura haber vivido durante su relación con el empresario.

Lee además
“Time Lapse”, la historia de los tres amigos y la extraña cámara fotográfica, logra diferenciarse debido al modo en que está realizada y la particularidad de su desarrollo. video
Tiempo para ver

Tres amigos, una máquina de fotos y decisiones obsesivas, en una película escondida en las plataformas
Julieta Prandi sufrió una descompensación en el juicio contra su ex marido por abuso sexual.
Difícil situación

Juicio por abuso sexual contra el ex de Julieta Prandi: la modelo se descompensó en la última audiencia

En este contexto, Gustavo Marchesini, exsocio de Contardi, sumó su declaración pública y reveló episodios de control y violencia que, según dijo, presenció de primera mano. En diálogo con el programa A la tarde (América), relató que el empresario “evitaba tener cosas a su nombre” y que “vivía de canje con Julieta, porque todo lo que hacía de negocios era gracias a ella”. También recordó cómo, desde los inicios de la relación, Contardi habría buscado aislarla: “No dejaba que se moviera para ningún lado. Él la llevaba, la traía, manejaba el dinero. En las reuniones, ella no podía hablar porque él la petrificaba con la mirada”.

Marchesini describió además una cena en la que advirtió el malestar de la modelo: “Me daba cuenta de que Julieta la estaba pasando muy mal. Si tenés que medir tus palabras por miedo a cómo reaccione el otro, eso no es una relación. Él era celoso, pero sobre todo cuidaba la caja, porque Julieta era una máquina de hacer plata”.

Tras la última audiencia, que incluyó los alegatos finales y pedidos de penas (la defensa de Prandi solicitó 50 años de prisión y la fiscalía 20), la conductora pidió públicamente custodia policial y botón antipánico hasta que se conozca la sentencia, prevista para el miércoles a las 9 de la mañana. “No me iba a retirar del tribunal sin custodia. Sé de lo que es capaz y con quiénes se rodea”, afirmó en diálogo con TN, visiblemente afectada y con la voz temblorosa.

Contardi tiene vigente una prohibición de acercamiento y de salida del país, pero la modelo insiste en que esas medidas no son suficientes para garantizar su seguridad ni la de sus hijos.

Temas
Seguí leyendo

Pity Álvarez sorprendió a sus fans con un anuncio sobre su futuro

El pedido desesperado que Emanuel Ortega hizo durante el juicio de Julieta Prandi contra su ex

Aseguran que Laurita Fernández tiene nuevo novio: quién es

María Becerra anunció su regreso al Monumental con un show 360° y nuevos alter egos

Dolor en el mundo del tango por el fallecimiento de una leyenda del bandoneón

El comunicado de Pablo Lescano por la batalla campal mortal en el show de Damas Gratis

Son los creadores de "Hasta que salga el sol", uno de los hits del 2015, y ahora tocarán en San Juan

MasterChef Celebrity ya tiene fecha de grabación y Wanda Nara vuelve a la conducción

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el pedido desesperado que emanuel ortega hizo durante el juicio de julieta prandi contra su ex
Terrible

El pedido desesperado que Emanuel Ortega hizo durante el juicio de Julieta Prandi contra su ex

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos
Tribunales

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Los dos sospechosos fueron llevados a la Subcomisaria del barrio Ansilta, Rawson.
Detenidos

Entraron a robar a una obra de Rawson y terminaron presos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Caído en desgracia

Asaltaron a un repartidor en Concepción y, con su celular, sacaron un préstamo de 3 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Milei explicó los vetos y anunció medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria
Cadena nacional

Milei explicó los vetos y anunció medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria"

Tobías Martínez, desde el puesto 9 en el Desafío de las Estrellas.
TC en San Juan

Tobías Martínez, ante su gente y por el batacazo: largará desde la 9° posición en el Desafío de Las Estrellas

Paritaria docente: el Gobierno ofreció aumentos para octubre, diciembre y en las asignaciones familiares
Arrancó la negociación

Paritaria docente: el Gobierno ofreció aumentos para octubre, diciembre y en las asignaciones familiares

“Time Lapse”, la historia de los tres amigos y la extraña cámara fotográfica, logra diferenciarse debido al modo en que está realizada y la particularidad de su desarrollo. video
Tiempo para ver

Tres amigos, una máquina de fotos y decisiones obsesivas, en una película escondida en las plataformas