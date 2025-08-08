Julieta Prandi, a días del veredicto contra su ex: pidió custodia y suman testimonios de control y violencia

A solo 48 horas de que se conozca el veredicto en el juicio que enfrenta Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi, el clima en torno al caso se intensifica. Testimonios de allegados y escenas de fuerte carga emocional marcaron las últimas audiencias, en las que la actriz volvió a exponer el calvario que asegura haber vivido durante su relación con el empresario.

En este contexto, Gustavo Marchesini, exsocio de Contardi, sumó su declaración pública y reveló episodios de control y violencia que, según dijo, presenció de primera mano. En diálogo con el programa A la tarde (América), relató que el empresario “evitaba tener cosas a su nombre” y que “vivía de canje con Julieta, porque todo lo que hacía de negocios era gracias a ella”. También recordó cómo, desde los inicios de la relación, Contardi habría buscado aislarla: “No dejaba que se moviera para ningún lado. Él la llevaba, la traía, manejaba el dinero. En las reuniones, ella no podía hablar porque él la petrificaba con la mirada”.

Marchesini describió además una cena en la que advirtió el malestar de la modelo: “Me daba cuenta de que Julieta la estaba pasando muy mal. Si tenés que medir tus palabras por miedo a cómo reaccione el otro, eso no es una relación. Él era celoso, pero sobre todo cuidaba la caja, porque Julieta era una máquina de hacer plata”.

Tras la última audiencia, que incluyó los alegatos finales y pedidos de penas (la defensa de Prandi solicitó 50 años de prisión y la fiscalía 20), la conductora pidió públicamente custodia policial y botón antipánico hasta que se conozca la sentencia, prevista para el miércoles a las 9 de la mañana. “No me iba a retirar del tribunal sin custodia. Sé de lo que es capaz y con quiénes se rodea”, afirmó en diálogo con TN, visiblemente afectada y con la voz temblorosa.

Contardi tiene vigente una prohibición de acercamiento y de salida del país, pero la modelo insiste en que esas medidas no son suficientes para garantizar su seguridad ni la de sus hijos.