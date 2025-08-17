domingo 17 de agosto 2025

Elecciones

La primera foto de Orrego y sus candidatos para competir el 26 de octubre

El gobernador de San Juan se sacó la primera imagen de "campaña" con sus tres representantes que encabezan la lista: el vicegobernador Fabián Martín, la ministra de Gobierno Laura Palma y el diputado provincial Federico Rizo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-17 at 7.58.27 PM

El frente Por San Juan, que representa políticamente al gobernador Marcelo Orrego, ya tiene a sus candidatos definidos para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, y por primera vez se mostró la imagen del mandatario con la fórmula completa que buscará llevar la voz del oficialismo provincial al Congreso.

La foto de lanzamiento marca el cierre de una etapa de definiciones internas dentro de la coalición integrada por Producción y Trabajo, PRO, UCR, Activar, Dignidad Ciudadana y el recientemente incorporado Partido Bloquista. Esta alianza selló su lista con tres nombres que reflejan tanto el respaldo del Gobierno provincial como la nueva composición política del frente.

Encabezando la nómina está el vicegobernador Fabián Martín, dirigente con fuerte identificación con el proyecto orreguista y actual vicepresidente del partido Producción y Trabajo. Se trata de su segunda participación en una elección nacional, ya que compitió en 2013. Según fuentes del oficialismo, Martín fue elegido por el propio Orrego por estar instalado, contar con buenos números en las encuestas y ser un representante directo de la gestión provincial.

En segundo lugar figura Laura Palma, ministra de Gobierno de la provincia. Su nombre comenzó a tomar fuerza dentro del gabinete en los últimos meses y finalmente se confirmó su candidatura.

El tercer puesto es para Federico Rizo, actual diputado provincial por el Partido Bloquista, quien llegó a la Cámara tras la muerte del legislador Horacio Quiroga, y luego de que Florencia Peñaloza declinara asumir esa banca. Su inclusión en la boleta es resultado directo del nuevo acuerdo político entre el bloquismo y el orreguismo, tras haber compartido una histórica alianza con el peronismo desde 2007 hasta 2023.

Se completa la nómina de candidatos con la primer suplente, Eva Acosta, quien es la actual directora de Asistencia Directa y miembro de Producción y Trabajo. En segundo término va Carlos Jaime, actual diputado provincial del bloque oficialista y, en tercer puesto, la actual diputada nacional María de los Ángeles Moreno.

Temas
